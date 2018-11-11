Вышел мрачный трейлер российского стимпанка "Эбигейл"

На YouTube-канале студии KINODANZ ("Танцы насмерть" , "За гранью реальности") опубликован тизер-трейлер российского стимпанк-фильма "Эбигейл", дающий, в принципе, неплохое представление о том, чего от картины ждать.

Синопсис: "Эбигейл живет в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Отец девушки был одним из заболевших - и его забрали, когда ей было шесть. Пойдя наперекор властям, чтобы разыскать отца, Эбби узнает о том, что ее город на самом деле полон магии".

После чего в протагонистке, разумеется, "пробуждаются необыкновенные магические способности".

Режиссер и сосценарист - Александр Богуславский ("Выжить после", "За гранью реальности"). В ролях: Тинатин Далакишвили ("Звезда", "Только для взрослых"), Риналь Мухаметов ("Екатерина", "Оптимисты"), Артем Ткаченко ("Sпарта"), Равшана Куркова ("Братаны", "Офицеры"), Ксения Кутепова ("Доктор Тырса").

Премьера - 11 апреля.

Стимпанк, или паропанк - направление фантастики, начавшееся формироваться в восьмидесятых годах прошлого века в противовес киберпанку. В стимпанке упор сделан не на электронику, а на механику, с акцентом на паровые двигатели и эстетику викторианской Англии.