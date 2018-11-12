Активистка Femen показала грудь Дональду Трампу в Париже

Во Франции задержали трех активисток Femen. Женщины бросились наперерез кортежу президента США, который направлялся к Триумфальной арке в Париже.

Как передает РИА Новости со ссылкой на газету Point, одной из активисток удалось оголить грудь. Две другие участницы движения были остановлены полицией. "Они были сразу же нейтрализованы", - заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер. Он добавил, что кортежу Дональда Трампа ничего не угрожало.

Напомним, американский лидер приехал во Францию, чтобы поучаствовать в мероприятих по случаю Столетие со дня окончания Первой мировой войны.