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Рубрика: В мире

Активистка Femen показала грудь Дональду Трампу в Париже

Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA
Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA

Во Франции задержали трех активисток Femen. Женщины бросились наперерез кортежу президента США, который направлялся к Триумфальной арке в Париже.

Фото: REUTERS/CHRISTIAN HARTMANN
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Как передает РИА Новости со ссылкой на газету Point, одной из активисток удалось оголить грудь. Две другие участницы движения были остановлены полицией. "Они были сразу же нейтрализованы", - заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер. Он добавил, что кортежу Дональда Трампа ничего не угрожало.

Напомним, американский лидер приехал во Францию, чтобы поучаствовать в мероприятих по случаю Столетие со дня окончания Первой мировой войны.

В мире Европа Франция Дональд Трамп
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