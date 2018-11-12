C-300Ф против SM: морские зенитные комплексы сравнили в США

Российский зенитный ракетный комплекс морского базирования "Форт" (С-300Ф) и американские зенитные управляемые ракеты семейства "Стандарт" сравнили в США.

Противовоздушная оборона является одной из важнейших систем современного военного корабля, пишет издание The National Interest. Самолеты с современными противокорабельными ракетами и другими управляемыми боеприпасами несут серьезную угрозу для военного флота. Поэтому разработчики пытаются создать системы ПВО, способные минимизировать воздушную угрозу.

Издание отмечает, что зенитный ракетный комплекс морского базирования "Форт" является основой российской системы ПВО морского базирования. Он предназначен для уничтожения высокоскоростных, маневренных и малоразмерных объектов на разных высотах. пуски ракет осуществляются из вертикально расположенных транспортно-пусковых контейнеров.

Американских корабли вооружены зенитными ракетам системы "Стандарт" разных модификаций.

Эксперты проанализировали, как комплексы интегрированы в систему вооружения военный кораблей. Американская ракета "Стандарт" - это главным образом вооружение кораблей, оснащенных унифицированной пусковой установкой Mk 41, таких как эсминцы "Арли Берк" и ракетные крейсеры "Тикондерога". Ракеты расположены в специальных контейнерах и могут запускаться в любом порядке. У С-300Ф ракеты расположены в барабанах по восемь штук. Чтобы запустить ракету, барабан должен повернуться. Таким образом, это приводит к снижению скорости стрельбы по сравнению с Mk 41. Впрочем, С-300Ф обеспечивает интервал стрельбы в 3 секунды, что не так уж и плохо. Так или иначе, российская система менее универсальна, так как, в отличие от Mk 41, может применять только зенитные ракеты.

Что касается самих ракет, то самая главная их характеристика - радиус действия. В статье говорится, что недавно модернизированная американская ракета имеет преимущество в радиусе. Между тем автор статьи Чарли Гао отмечает, что главной целью ВМФ России является оборона страны, поэтому российским военным морякам не требутся зенитные ракеты, сравнимые по дальности с американскими.