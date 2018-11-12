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12.11.2018,  
14:21
Текст:  Светлана Цыганкова

C-300Ф против SM: морские зенитные комплексы сравнили в США

Российский зенитный ракетный комплекс морского базирования "Форт" (С-300Ф) и американские зенитные управляемые ракеты семейства "Стандарт" сравнили в США.
Пуск SM-3 с борта крейсера-носителя управляемого оружия USS Lake Erie. Фото: Lt. Chris Bishop Deputy Director, U.S. Navy / wikimedia.org Пуск SM-3 с борта крейсера-носителя управляемого оружия USS Lake Erie. Фото: Lt. Chris Bishop Deputy Director, U.S. Navy / wikimedia.org
Пуск SM-3 с борта крейсера-носителя управляемого оружия USS Lake Erie. Фото: Lt. Chris Bishop Deputy Director, U.S. Navy / wikimedia.org

Противовоздушная оборона является одной из важнейших систем современного военного корабля, пишет издание The National Interest. Самолеты с современными противокорабельными ракетами и другими управляемыми боеприпасами несут серьезную угрозу для военного флота. Поэтому разработчики пытаются создать системы ПВО, способные минимизировать воздушную угрозу.

Фото: Cpl. Brian A. Jaques, U.S. Marine Corps / wikimedia.org
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Издание отмечает, что зенитный ракетный комплекс морского базирования "Форт" является основой российской системы ПВО морского базирования. Он предназначен для уничтожения высокоскоростных, маневренных и малоразмерных объектов на разных высотах. пуски ракет осуществляются из вертикально расположенных транспортно-пусковых контейнеров.

Американских корабли вооружены зенитными ракетам системы "Стандарт" разных модификаций.

Эксперты проанализировали, как комплексы интегрированы в систему вооружения военный кораблей. Американская ракета "Стандарт" - это главным образом вооружение кораблей, оснащенных унифицированной пусковой установкой Mk 41, таких как эсминцы "Арли Берк" и ракетные крейсеры "Тикондерога". Ракеты расположены в специальных контейнерах и могут запускаться в любом порядке. У С-300Ф ракеты расположены в барабанах по восемь штук. Чтобы запустить ракету, барабан должен повернуться. Таким образом, это приводит к снижению скорости стрельбы по сравнению с Mk 41. Впрочем, С-300Ф обеспечивает интервал стрельбы в 3 секунды, что не так уж и плохо. Так или иначе, российская система менее универсальна, так как, в отличие от Mk 41, может применять только зенитные ракеты.

Что касается самих ракет, то самая главная их характеристика - радиус действия. В статье говорится, что недавно модернизированная американская ракета имеет преимущество в радиусе. Между тем автор статьи Чарли Гао отмечает, что главной целью ВМФ России является оборона страны, поэтому российским военным морякам не требутся зенитные ракеты, сравнимые по дальности с американскими.

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