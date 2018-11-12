Дмитрий Медведев прибыл в Италию на конференцию в Ливии

Глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев прибыл в Италию, где намерен участвовать в конференции по урегулированию ситуации в Ливии. Мероприятие уже стартовало в понедельник, 12 ноября, в Палермо.

Известно, что на встречу прибыли представители 38 стран и ряда международных делегаций. При этом организаторы конференции не скрывают большую роль России в том, что она приобрела такой солидный масштаб.

"Россия сыграла важнейшую роль, потому что Москва работала над тем, чтобы фельдмаршал [Халифа Хафтар] участвовал в конференции. Если бы Хафтар не приехал, очевидно, что конференция стала бы провальной", - приводит ТАСС слова бывшего главы итальянского МИД, руководителя Итальянского общества сотрудничества с международными организациями и Института евразийских исследований Франко Фраттини.

Он предположил, что Рим заручился поддержкой Москвы в этом вопросе в ходе недавнего официального визита в Россию премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Фраттини также подчеркнул, что одним из важных участников встречи станет Египет, "поддержкой которого также удалось заручиться при помощи Москвы".

Фраттини добавил, что Рим, высоко ценит тот факт, что и сама Россия отправила в Палермо представительную делегацию во главе с премьер-министром.