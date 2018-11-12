Два палестинца погибли в результате израильских авиаударов

Как минимум два жителя Палестины погибли в понедельник, 12 ноября, в результате обстрелов израильских вооруженных сил. Об этом сообщил местный минздрав. В ведомстве уточнили, что тела граждан были обнаружены после атаки на севере сектора Газа. Кроме того, ранения получили по меньшей мере три палестинца.

Ранее пятеро израильтян были ранены в ходе обстрелов юга страны со стороны Газы. Один из них находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на еврейские источники.

Напомним, в понедельник вечером из сектора по городам Сдерот и Офаким было выпущено около 100 ракет в течение 40 минут. Один из снарядов попал в автобус, где был тяжело ранен один человек. Израиль в ответ начал атаку военных объектов с воздуха.

Как ранее сообщил из Тель-Авива спецкорр "РГ", обострение ситуации в регионе началось после проведенных в секторе Газа оперативных мероприятий и завязавшейся в ее ходе перестрелки. Были убиты семь террористов, среди которых командир одного из батальонов ХАМАС. Однако, судя по уточнениям израильских военных, это боестолкновение произошло случайно: "Целью операции не были ни похищение, ни ликвидация кого-либо из боевиков". О том, для чего израильские военнослужащие на три километра углубились на палестинскую территорию, неизвестно.