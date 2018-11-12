"Газпром" продолжит строить "Северный поток-2" вопреки судебным спорам

"Газпром" будет оспаривать решение суда Швейцарии о запрете на выплаты компании со стороны операторов балтийских газопроводов и рассчитывает дальше строить "Северный поток-2". Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубов.

На вопрос о том, как судебные запреты скажутся на строительстве газопровода, он ответил: "Трудно сказать. Неприятно читать, слышать. Есть же апелляция, будем бороться, будем работать. Будем строить "Северный поток-2" и обеспечивать надежное снабжение Европы газом, несмотря ни на что", - приводит его слова РИА Новости.

В минувшие выходные стало известно, что Швейцарский суд запретил операторам "Северного потока" и "Северного потока-2" делать какие-либо выплату "Газпрому". Эти деньги теперь идут приставам в счет обеспечительных мер по требованию "Нафтогаза", который добивается выплаты долга от российской компании в размере 2,56 миллиарда долларов. Этот долг "Газпром" оспаривает в суде.