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Рубрика: Экономика

"Газпром" продолжит строить "Северный поток-2" вопреки судебным спорам

Текст: Александра Воздвиженская
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

"Газпром" будет оспаривать решение суда Швейцарии о запрете на выплаты компании со стороны операторов балтийских газопроводов и рассчитывает дальше строить "Северный поток-2". Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубов.

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На вопрос о том, как судебные запреты скажутся на строительстве газопровода, он ответил: "Трудно сказать. Неприятно читать, слышать. Есть же апелляция, будем бороться, будем работать. Будем строить "Северный поток-2" и обеспечивать надежное снабжение Европы газом, несмотря ни на что", - приводит его слова РИА Новости.

В минувшие выходные стало известно, что Швейцарский суд запретил операторам "Северного потока" и "Северного потока-2" делать какие-либо выплату "Газпрому". Эти деньги теперь идут приставам в счет обеспечительных мер по требованию "Нафтогаза", который добивается выплаты долга от российской компании в размере 2,56 миллиарда долларов. Этот долг "Газпром" оспаривает в суде.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"
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