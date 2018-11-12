Госавтоинспекция выступила с разъяснениями о том, чем грозит водителю использование летних покрышек зимой, а также зимних летом.

Настала пора менять колеса, хотя штрафов за летние шины зимой не предусмотрено. Фото: Егор Алeев / ТАСС

Во всяком случае штрафа за это не предусмотрено. Напомним, что весь сыр-бор разгорелся накануне вступления в силу поправок в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Эти изменения, вступившие в силу 11 ноября, касаются требований об обязательной комплектации зимними шинами в зимний период исключительно транспортных средств категорий М1 и N1.

То есть легковых и грузовых автомобилей полной массой не более 3,5 тонны. Буквально накануне в СМИ появились сообщения о том, что за неиспользование зимней резины зимой водителям будет грозить штраф. Причем даже называлась сумма штрафа - 5 тысяч рублей.

Та что же на самом деле случилось 11 ноября? Действительно, вступили в силу поправки в этот технический регламент, которые подразумевают обязательную установку на легковушки и легкие грузовики зимой зимних шин.

Но даже владельцев легкового транспорта обязать "переобуваться" по сезону невозможно. Госавтоинспекция МВД России разъясняет, что единственный документ, который сегодня регламентирует использование зимних шин - это указанный технический регламент. При этом действующие нормы КоАП РФ не предусматривают ответственности за нарушение требований технического регламента Таможенного союза. То есть требования есть, но штрафы не предусмотрены.

В нормах Кодекса об админимстративных правонарушениях нет штрафов за "несезонную" резину

В КоАП предусмотрена ответственность за управление транспортом, если в соответствии с Основными положениями по допуску его эксплуатация запрещена. А запрещена она для легковушек, если остаточная глубина протектора менее 1,6 мм, а на льду и снегу - менее 4 мм. За эти нарушения грозит штраф 500 рублей.