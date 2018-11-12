Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов предлагает отказывать должникам в регистрации транспортных средств и допуске к экзаменам на получение водительских прав. Такое предложение прозвучало сегодня в ходе круглого стола в Госдуме, проведенного комитетом по безопасности.

"Развитие института косвенного принуждения как действенного инструмента принудительного исполнения юрисдикционных актов - это современная общемировая тенденция, - заявил Дмитрий Аристов. - В этой связи нам представляется целесообразным дальнейшее развитие этого института и в России".

По его мнению, действенным могло бы быть установление возможности отказа в предоставлении некоторых государственных услуг должникам, "например, отказ в регистрации транспортного средства и допуске к сдаче экзамена на право управления транспортными средствами, и иных услуг, не являющихся социально значимыми". Иными словами, нет речи об отказе в каких-то жизненно важных услугах. Но если у человека, например, есть деньги, чтобы купить машину, почему у него нет денег, чтобы заплатить алименты ребенку?

При этом главный судебный пристав подчеркнул, что применение таких мер было бы крайней мерой.

"В то же время орган принудительного исполнения должен обладать достаточным инструментарием и иметь возможность воздействовать на тех лиц, которые умышленно, не исполняя судебные акты, проявляют неуважение к суду и не признают авторитет государственной власти", - сказал Дмитрий Аристов.