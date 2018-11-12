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12.11.2018 15:22
Рубрика: В мире

Глава немецкой партии ХСС Хорст Зеехофер подтвердил уход в отставку

Текст: Константин Волков
Фото: Михаил Метцель/ ТАСС Фото: Михаил Метцель/ ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ ТАСС

Хорст Зеехофер, глава Христианско-социального союза (ХСС), одной из двух правящих партий Германии и министр внутренних дел ФРГ, подтвердил свое намерение уйти в отставку. Об этом политик сам заявил во время выступления в городе Баутцен, федеральная земля Саксония.

Когда именно он намерен уйти, точно неизвестно, но вероятно, что это произойдет в начале декабря на съезде ХСС. Что касается поста главы МВД, то Зеехофер отметил, что покинет его до истечения своих полномочий в 2021 году.

Фото: EPA
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Если Зеехофер уйдет, его место может занять недавно избранный премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер. Возможно, его изберут на съезде ХСС в начале 2019 года.

Отставку Зеехофера связывают с результатами выборов в парламент Баварии, где ХСС лишилась большинства - виновным за это обвинили лидера партии.

Еще одно объяснение шагу Зеехофера - намерение Меркель не баллотироваться на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) - основной правящей партии Германии, находящейся в коалиции с ХСС. Меркель заявила о таком шаге после неудачи ХДС на выборах в федеральной земле Гессен.

Что интересно, Зеехофер уже не первый год конфликтует с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по вопросам миграционной политики и даже собирался подавать на нее в Конституционный суд из-за решения открыть границы для беженцев.

В мире Европа Германия
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