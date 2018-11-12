Южная и Северная Кореи начали уничтожать свои блок-посты на ДМЗ

Военные Южной и Северной Кореи начали процесс уничтожения своих опорных пунктов, расположенных вдоль демилитаризованной зоны, разделяющей две страны. В рамках первого этапа будут ликвидированы 20 блок-постов, а затем с ДМЗ будут убраны и все остальные укрепления.

Напомним, что в ходе визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пхеньяне в сентябре этого года министры обороны Юга и Севера подписали "Договоренности о мерах в военной сфере", которые направлены на снижение напряженности. Среди прочих решений была согласована ликвидация 22 блок-постов на ДМЗ (по 11 с каждой стороны), после чего в дальнейшем будут ликвидированы все остальные укрепления. Накануне Республика Корея и КНДР полностью завершили вывод военнослужащих, техники и оружия с тех 22 блок-постов.

Как заявили в штабе Сухопутных войск Вооруженных Сил РК, с 12 ноября начат процесс ликвидации 20 блок-постов, расположенных с Юга и Севера ДМЗ. Для этого к местам нахождения укреплений подошли бульдозеры и экскаваторы, которые начали сносить строения и демонтировать оборудование. Понаблюдать за этим, а также осуществить руководство на месте на один из таких опорных пунктов прибыл начальник штаба Сухопутных войск ВС РК генерал Ким Ён У.

Юг и Север согласовали некоторые поправки к первоначальным планам действий в отношении этих блок-постов. Если первоначально планировалось их взорвать, то потом из соображений охраны окружающей среды и в целях безопасности решили просто привлечь тяжелую строительную технику и разобрать укрепления. Кроме того, из 22 "разоруженных" блок-постов решено было оставить с каждой стороны по одному, которые затем будут использоваться в туристических целях. Южане решили оставить блок-пост "GP 359", который появился самым первым с южнокорейской стороны еще в 1953 году. С этого места открывается очень красивый вид на горы и море, а также на северокорейскую сторону, что будет привлекать посетителей.

КНДР пока не сообщила, какой именно опорный пункт она сохранит, но, скорее всего, это будет блок-пост, который несколько лет назад посетил лидер Севера Ким Чен Ын. Тот пункт расположен ближе всего к территории Южной Кореи, буквально в нескольких сотнях метров от границы.

Ликвидацию 20 блок-постов Юг и Север планируют завершить до конца текущего ноября, а в декабре проверят проделанную работу. После этого будут согласованы работы по уничтожению остальных опорных пунктов, находящихся вдоль ДМЗ. Всего у южан их насчитывается 60, а у Северной Кореи - 160. Если все пойдет, как запланировали Сеул и Пхеньян, то уже в обозримом будущем межкорейская граница останется без военных укреплений.