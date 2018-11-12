Карлсен и Каруана сыграли вничью в 3-й партии за шахматную корону

В понедельник 12 ноября в матче за звание чемпиона мира, проходящем в эти дни в Лондоне, победитель вновь не был определен.

Первые пять ходов сегодняшнего поединка полностью повторили первую партию, где также белые фигуры были у Каруаны, чёрные - у Карлсена. На доске вновь была разыграна сицилианская защита, система Россолимо.

Стоит заметить, подобное дебютное повторение довольно часто случается в матчах за мировое первенство. Тем самым противники пытаются совершенствовать игру в выбранном варианте, каждый раз пробуя и находя более точные и перспективные ходы. Например, в матче за звание чемпиона мира 2016 года Карлсен и тогдашний претендент россиянин Сергей Карякин неоднократно проверяли друг друга в испанской партии.

Первым свернуть с привычного пути попробовал Каруана, сделав короткую рокировку шестым ходом, и в ответ получил норвежскую новинку 6. … Ф c6. Однако американец был в полной боевой готовности к уже испробованному в первой партии дебюту, и довольно быстро игра уравнялась. Дальнейшие попытки норвежца играть на победу не оказались оправданы, к эндшпилю игра была совсем упрощена. На 49-м ходу игроки заключили мир по "обоюдному принуждению".

На пресс-конференции, которая проходит после каждой игры матча, отвечая на вопрос, не надоели ли ему ничьи, Карлсен сказал:

- Сыграно пока всего лишь три партии. Если пройдет девять игр и всё ещё будут одни ничьи, спросите меня об том снова.

Сегодняшняя партия продлилась чуть больше четырех часов.

Следующая игра в матче за мировую корону между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной состоится завтра, 13 ноября. Начало в 18:00 по московскому времени. Белые фигуры будут у чемпиона мира.