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12.11.2018 23:50
Рубрика: Спорт

Карлсен и Каруана сыграли вничью в 3-й партии за шахматную корону

Текст: Анна Каляева (Лондон)

В понедельник 12 ноября в матче за звание чемпиона мира, проходящем в эти дни в Лондоне, победитель вновь не был определен.

Фото: Нэнси Сисель / РИА Новости
Ян Непомнящий прокомментировал матч между Карлсеном и Каруаной

Первые пять ходов сегодняшнего поединка полностью повторили первую партию, где также белые фигуры были у Каруаны, чёрные - у Карлсена. На доске вновь была разыграна сицилианская защита, система Россолимо.

Стоит заметить, подобное дебютное повторение довольно часто случается в матчах за мировое первенство. Тем самым противники пытаются совершенствовать игру в выбранном варианте, каждый раз пробуя и находя более точные и перспективные ходы. Например, в матче за звание чемпиона мира 2016 года Карлсен и тогдашний претендент россиянин Сергей Карякин неоднократно проверяли друг друга в испанской партии.

Первым свернуть с привычного пути попробовал Каруана, сделав короткую рокировку шестым ходом, и в ответ получил норвежскую новинку 6. … Ф c6. Однако американец был в полной боевой готовности к уже испробованному в первой партии дебюту, и довольно быстро игра уравнялась. Дальнейшие попытки норвежца играть на победу не оказались оправданы, к эндшпилю игра была совсем упрощена. На 49-м ходу игроки заключили мир по "обоюдному принуждению".

Фото: REUTERS/Paul Childs
Король упал с доски после первого хода Каруаны в матче с Карлсеном

На пресс-конференции, которая проходит после каждой игры матча, отвечая на вопрос, не надоели ли ему ничьи, Карлсен сказал:

- Сыграно пока всего лишь три партии. Если пройдет девять игр и всё ещё будут одни ничьи, спросите меня об том снова.

Сегодняшняя партия продлилась чуть больше четырех часов.

Следующая игра в матче за мировую корону между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной состоится завтра, 13 ноября. Начало в 18:00 по московскому времени. Белые фигуры будут у чемпиона мира.

Спорт Шахматы
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