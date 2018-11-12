Количество погибших во время лесных пожаров в Калифорнии возросло до 31

Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 31.

Об этом сообщает USA Today. Ранее было известно об 11 погибших.

При этом более 6700 строений разрушено стихией. На данный момент на территории штата зафиксировано шесть возгораний, три из которых считаются крупными. Как добавляет ТАСС, их площадь достигла 80 тыс. га. Более сотни тысяч жителей эвакуированы. Кроме того, власти прогнозируют увеличение количества жертв и пострадавших. Ущерб от стихии пока не подсчитывался.

Ранее сообщалось, что нынешние пожары признаны самыми разрушительными в истории Калифорнии. Пламя быстро распространятся из-за сильного ветра и сухой погоды. В штате объявлен режим ЧС.