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Рубрика: В мире

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 11

Число погибших в результате природных пожаров в Калифорнии выросло до 11. Ранее сообщалось о девяти жертвах бедствия.

Фото: REUTERS/Eric Thayer
Трамп назвал виновных в лесных пожарах в Калифорнии

Как рассказал шериф округа Лос-Анджелес, на юге Калифорнии нашли тела двух еще человек, погибших во время лесных пожаров, передает агентство Associated Press. В связи с гибелью людей начато расследование.

Огонь перекинулся на особняки в Малибу и несколько загородных жилых домов. В северной части штата пожаром уничтожено свыше 6,7 тысячи зданий. Пламенем охвачено более 30 тысяч гектаров.

Нынешние пожары признаны самыми разрушительными в истории Калифорнии. Пламя быстро распространятся из-за сильного ветра и сухой погоды. Президент США Дональд Трамп объявил в штате режим чрезвычайной ситуации.

В мире США Лесные пожары в США
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