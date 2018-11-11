Число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 11

Число погибших в результате природных пожаров в Калифорнии выросло до 11. Ранее сообщалось о девяти жертвах бедствия.

Как рассказал шериф округа Лос-Анджелес, на юге Калифорнии нашли тела двух еще человек, погибших во время лесных пожаров, передает агентство Associated Press. В связи с гибелью людей начато расследование.

Огонь перекинулся на особняки в Малибу и несколько загородных жилых домов. В северной части штата пожаром уничтожено свыше 6,7 тысячи зданий. Пламенем охвачено более 30 тысяч гектаров.

Нынешние пожары признаны самыми разрушительными в истории Калифорнии. Пламя быстро распространятся из-за сильного ветра и сухой погоды. Президент США Дональд Трамп объявил в штате режим чрезвычайной ситуации.