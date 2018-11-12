Кремль объяснил отсутствие встреч "нормандской четверки"

Пока нет шансов на результативность саммита лидеров "нормандской четверки", его нет смысла проводить, считают в Кремле.

"Для обсуждений в рамках "нормандской четверки" пока нет необходимой почвы, нет предпосылок, отсутствуют даже намеки на возможную результативность", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин и не собирался участвовать в беседе лидеров ФРГ, Франции и Украины в Париже. Эта отдельная встреча как раз была организована в виду невозможности пока продолжать разговор в формате "нормандской четверки", объяснил Песков.

С Петром Порошенко на полях мероприятий в Париже у Владимира Путина не было контактов даже "на ногах". "Насколько мне известно, не было, они не пересеклись", - сказал Песков.