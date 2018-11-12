Мэй отменила экстренное заседание правительства по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила запланированное на сегодня экстренное заседание правительства, на котором планировалось обсудить содержание предстоящего соглашения Лондона с Брюсселем по условиям выхода страны из Европейского союза. Об этом пишет газета The Independent.

По данным издания, такое решение глава правительства Соединенного Королевства приняла из-за ожесточенного сопротивления имеющимся планам как внутри кабинета министров, так и в Брюсселе. Если британцев волнует вопрос будущих отношений с Северной Ирландией и статусе границы, то власти ЕС больше обеспокоены правами на рыболовство (прежде другим стран разрешалось ловить рыбу в британских водах). По обеим темам устраивающих всех решений пока не найдено. К тому же Евросоюз отклонил ключевой пункт предложения Мэй по условиям Brexit. Речь идет о положении, связанном с таможенными вопросами. Премьер предложила создать независимый механизм по надзору за тем, как Великобритания выйдет из временного таможенного соглашения в том случае, если переговоры зайдут в тупик, однако в Брюсселе посчитали, что такой надзор должен осуществляться в рамках Европейского суда.

По мнению источника издания в правительстве, рамочное соглашение может быть не готово ко вторнику, что делает маловероятной возможность созыва до конца ноября внеочередного саммита ЕС для утверждения сделки. А это значит, что Лондону надо готовиться к дорогостоящему Brexit.

И это при том, что по меньшей мере четыре члена кабинета готовы покинуть правительство Терезы Мэй из-за несогласия с ее позицией по выходу из Евросоюза.