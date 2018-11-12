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12.11.2018 20:02
Рубрика: Происшествия

Летел к адвокату

Мосгорсуд оставил под арестом экс-прокурора Горбунова
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
Бывшего первого заместителя прокурора Башкирии обвиняют в получении взятки. Против его содержания под стражей выступили не только он сам и его адвокат, но и представитель Генпрокуратуры в суде.

"Имеются основания для отмены постановления Басманного суда. Прошу удовлетворить апелляционную жалобу, направить на новое рассмотрение", - сказала прокурор в суде. Она отметила, что суд первой инстанции не принял во внимание ряд нарушений, которые допустило следствие при предъявлении обвинения и задержании. Также, по мнению прокурора, суд не привел достаточное количество доказательств, подтверждающих причастность к преступлению.

В свою очередь, адвокат Олег Бессонов просил изменить меру пресечения Горбунову на домашний арест в квартире, расположенной в ближнем Подмосковье - городе Железнодорожном. По мнению защитника, утверждение следствия о попытке его клиента скрыться несостоятельно. По его словам, следствие знало, что Горбунов купил билет в Москву. Как утверждает защитник, прокурор летел в столицу как раз для заключения договора с адвокатами. При этом он добавил, что на тот момент передвижение прокурора не было ограничено законом, так как он не находился в статусе обвиняемого и не знал о том, возбуждено против него дело или нет.

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Сам экс-прокурор попросил суд обратить внимание на тот факт, что в материалах есть расшифровка его разговора с супругой. "В нем, по мнению оперативников, есть какой-то злой умысел. Но в нем мы говорим о наших планах. Супруга мне предлагала переехать в Екатеринбург, но я сказал, что нет, никуда я убегать не собираюсь, тогда супруга сказала, что прилетит ко мне на выходные", - рассказал Горбунов.

Однако Мосгорсуд не прислушался к доводам защиты и прокуратуры и оставил решение о содержании Горбунова под стражей в силе.

Экс-прокурор был задержан в Москве 26 октября, как сообщали в Следственном комитете России, при попытке вылететь за рубеж. На следующий день с санкции Басманного суда его заключили под стражу до 26 декабря. Из-за значимости фигурантов уголовное дело по статье "о получении взятки" в отношении Олега Горбунова и заместителя начальника управления прокуратуры Башкирии Артура Шаретдинова возбудил заместитель председателя Следственного комитета России.

По информации официального представителя СК России Светланы Петренко, в числе фигурантов этого уголовного дела - сотрудник прокуратуры города Уфы, депутат выборного органа местного самоуправления и руководитель коммерческой организации, которые подозреваются в посредничестве во взяточничестве. Также в этом списке значится первый заместитель главы администрации Уфы, которого подозревают в даче взятки в 10 миллионов рублей.

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Вознаграждение, как считает следствие, было выплачено за отмену постановления о возбуждении уголовного дела против должностных лиц уфимской горадминистрации при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В дальнейшем незаконное постановление Горбунова было отменено заместителем Генерального прокурора РФ.

Ранее у первого зампрокурора Башкирии провели обыски в рамках расследования уголовного дела в отношении прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина. Оба - и Гарифуллин, и Горбунов - уволены из органов прокуратуры.

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