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"Мстители" и "Оттенки серого" получили престижные премии в США

НОВОСТЬ12.11.2018, 21:28
Текст:   Козьма Лоханкин

Главным триумфатором престижной американской премии в области культуры People's Choice Awards 2018 стала "марвеловская" супергеройская картина "Мстители: Война бесконечности", третья часть "мстительной" франшизы, передает THR.

Фото: kinopoisk.ru
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Лента по комиксам получила премию в главной номинации "Фильм года". Также фильм братьев Руссо взял награды в категориях "Лучший боевик" и "Лучшая женская роль" (Скарлетт Йоханссон).

Приз за лучшую мужскую роль получил Чэдвик Боузман - за другую картину по Marvel, сверхуспешную "блэксплотейшн"-драму "Черная пантера".

Как сообщает Газета.ru, лучшей комедией назван "Шпион, который меня кинул", лучшей эротической драмой - "Пятьдесят оттенков свободы".

"Сериалом года" американские потребители масс-культа признали "Сумеречных охотников". В номинациях "драматический сериал" и "комедийный сериал" первыми стали "Ривердэйл" и "Оранжевый - хит сезона" соответственно.

"Народная" премия США была учреждена в 1975 году телеканалом CBS.

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