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Рубрика: Экономика

Пауза затянется

На телеканалах станет больше рекламы
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
Российский рекламный рынок по итогам девяти месяцев 2018 года вырос на 13 процентов и достиг 326 миллиардов рублей.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Такие оценки привел президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергей Пискарев на открытии Национального рекламного форума.

"Рекламный рынок будет расти, конкуренция будет увеличиваться, - считает он. - Сейчас повышается конкуренция среди рекламодателей, находящихся за пределами топ-50. Соответственно тот рост, который мы сегодня наблюдаем, определяется ими".

В 2019 году рынок рекламы вырастет не менее чем на 10 процентов, полагает генеральный директор "Газпром-медиа холдинг" Дмитрий Чернышенко.

Переход федеральных каналов на цифровое вещание и рост их аудитории станет еще одним драйвером рекламного рынка в следующем году

Интернет остается самым быстрорастущим крупным сегментом - в январе-сентябре этого года он вырос на 22 процента, тогда как рынок ТВ-рекламы - на 12 процентов. На ТВ приходится 40 процентов рекламного рынка, на интернет - уже 43 процента.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Объем рекламы в печатной прессе за 9 месяцев сократился на 10 процентов, в аналогичный период прошлого года АКАР фиксировала такое же падение, однако владельцы печатных СМИ компенсируют выпадение этих доходов привлечением рекламодателей на страницы онлайн-версий своих изданий. Сильнее всего падает объем рынка, приходящийся на рекламные издания (на 45 процентов), а вот журналы смогли остановить падение объемов размещаемой рекламы.

Диджитализация стремительно меняет рекламный рынок. Так, по подсчетам экспертов, доход блогеров в России составляет уже около 10 миллиардов рублей.

По данным исследования Deloitte, интернет-продвижение характерно в первую очередь для таких категорий, как "одежда", "электроника", "косметика и парфюмерия". А вот для продуктов питания, лекарственных препаратов, бытовой техники наиболее эффективным вариантом продвижения остается телевизионная реклама.

22 процента такие темпы роста показывает реклама в интернете. Рынок ТВ-рекламы растет почти в два раза медленнее

Примечательно, что за 9 месяцев 2018 года на 44 процента выросла реклама на нишевых каналах. Главный их минус - вещание в основном в крупных городах, но поскольку с начала 2019 года страна полностью перейдет на цифровое телевидение и аудитория таких каналов расширится, именно они станут одним из драйверов роста рынка, отметил Дмитрий Чернышенко.

Еще одна тенденция, по утверждению АКАР, заключается в том, что время дешевых рекламных контрактов заканчивается в связи с новыми возможностями и развитием технологий. Обмануть систему становится все сложнее. Реклама становится все более интерактивной и таргетированной, что исключает вероятность вложения денег в малоэффективный проект. К тому же рекламный рынок стремительно движется к персонализации. Анализ больших данных позволит рассматривать рекламу в разных источниках как единую систему.

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