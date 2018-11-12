На Украине признали зависимость от российского топлива

Прекращение поставок российского топлива нанесет катастрофический удар по рынку нефтепродуктов на Украине. Об этом заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Если Россия прекратит поставки, то у нас действительно наступит коллапс в секторе нефтепродуктов, и он может длиться до полугода, пока ситуация стабилизируется, и рынок переориентируется", - цитирует его портал obozrevatel.com. По данным эксперта, около 60 процентов топлива экспортируется из России, Украина просто не сможет быстро переориентироваться, если поставки прекратятся. "На других рынках может и не быть достаточных дополнительных объемов, чтобы быстро перекрыть наш дефицит. В таком случае даже сложно спрогнозировать, до какого предела вырастет цена на нефтепродукты и как изменятся цены. И это будет катастрофическим ударом", - заявил Корольчук.

В то же время он подчеркнул, что российская сторона не заинтересована в прекращении поставок нефтепродуктов и газа, поскольку это грозит потерей доходов. По словам эксперта, несмотря на сложные отношения между Москвой и Киевом, "российские компании, как это ни парадоксально, увеличили сотрудничество с Украиной в плане экспорта дизтоплива, бензина и газа".

Между тем власти Украины приняли решение в несколько этапов увеличить цену на газ для населения. С первого ноября "голубое топливо" подорожало на 23,5 процента. Следующий этап увеличения цен запланирован с первого мая 2019 года по 31 декабря 2019 года. В конечном итоге цены на газ для рядовых граждан должны уравняться с тарифами для промышленности. После этого шага Киев сможет рассчитывать на очередной кредит от Международного валютного фонда в размере 1-2 миллиардов долларов.

Все это происходит в условиях кризиса неплатежей, из-за которого многие жители украинской столицы уже более полугода обходятся без горячей воды. "Киевтеплоэнерго" не смогло получить деньги с населения, чтобы заплатить "Киевэнерго" за тепло и горячую воду, а энергетики, в свою очередь, оказались должны "Нафтогазу" за поставки топлива для ТЭЦ. И пока длятся судебные споры, киевляне вынуждены мерзнуть. И это проблема не только столичных жителей. Долг населения страны за неуплату коммунальных платежей, по словам депутата Верховной рады Александра Вилкула, составляет около 38 миллиардов гривен.