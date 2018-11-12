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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Назван фактор, в четыре раза повышающий риск появления рака

Текст: Оксана Грибанова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Специалисты из Тель-Авивского университета выяснили, что ожирение в подростковом возрасте в четыре раза повышает риск появления злокачественной опухоли поджелудочной железы.

Фото: depositphotos.com
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Исследователи ссылаются на данные около двух миллионов человек, которые в 1967-2002 годах проходили обязательный медосмотр. На тот момент возраст добровольцев составлял 16-19 лет.

Ученые пришли к выводу, что мужчины с избыточной массой тела в подростковом возрасте страдали от рака поджелудочной железы в зрелом возрасте в 3,67 раза чаще (а женщины - в 4,07 раза), чем их ровесники, ранее не имевшие серьезных проблем с лишним весом.

Причем было отмечено, что даже вес на верхней границе нормы повышал риск развития онкологии примерно в полтора раза, пишет "Газета.ру".

Кстати

Специалисты Всемирного фонда исследований рака и Американского института онкологии рассказали, что снизить вероятность развития злокачественных опухолей (а их в 40% случаев можно предотвратить) поможет одно из главных правил - контроль за массой тела.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак
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