Новый седан Toyota Corolla: опубликовано первое изображение

Компания Toyota обнародовала первое официальное изображение двенадцатого поколения седана Corolla, который дебютирует 16 ноября на Международной автомобильной выставке в китайском Гуанчжоу.

Судя по снимку фронтальной части, автомобиль получит агрессивный трапециевидный воздухозаборник и светотехнику со светодиодными ходовыми огнями в форме бумерангов.

Опубликованные ранее официальные скетчи позволяют судить также о том, каким будет силуэт японского гольф-седана. А именно - Corolla получит купеобразную крышу, короткий задний свес и подоконную линию, взмывающую вверх ближе к тыльной части машины.

Многие дизайнерские и технические решения будут унифицированы с хэтчбеками и универсалами Toyota Corolla нового поколения, которые дебютировали соответственно весной и осенью текущего года.

Седан новой генерации базируется на платформе TNGA, известной по моделям Prius и C-HR. Вероятнее всего, автомобиль получит передние стойки McPherson и заднюю "многорычажку". Известно также, что модель даст фору предшественнику по внешним габаритам.

В моторную линейку войдут атмосферные двигатели и гибридные установки на базе электродвигателей и бензиновых моторов объемом 1.8 и 2 литра. В качестве трансмиссии предложат бесступенчатый вариатор Direct Shift-CVT.