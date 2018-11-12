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12.11.2018 19:53
Рубрика: Легковые авто

Новый седан Toyota Corolla: опубликовано первое изображение

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Компания Toyota обнародовала первое официальное изображение двенадцатого поколения седана Corolla, который дебютирует 16 ноября на Международной автомобильной выставке в китайском Гуанчжоу.

Судя по снимку фронтальной части, автомобиль получит агрессивный трапециевидный воздухозаборник и светотехнику со светодиодными ходовыми огнями в форме бумерангов.

Фото: Пресс-служба Toyota
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Опубликованные ранее официальные скетчи позволяют судить также о том, каким будет силуэт японского гольф-седана. А именно - Corolla получит купеобразную крышу, короткий задний свес и подоконную линию, взмывающую вверх ближе к тыльной части машины.

Многие дизайнерские и технические решения будут унифицированы с хэтчбеками и универсалами Toyota Corolla нового поколения, которые дебютировали соответственно весной и осенью текущего года.

Седан новой генерации базируется на платформе TNGA, известной по моделям Prius и C-HR. Вероятнее всего, автомобиль получит передние стойки McPherson и заднюю "многорычажку". Известно также, что модель даст фору предшественнику по внешним габаритам.

В моторную линейку войдут атмосферные двигатели и гибридные установки на базе электродвигателей и бензиновых моторов объемом 1.8 и 2 литра. В качестве трансмиссии предложат бесступенчатый вариатор Direct Shift-CVT.

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