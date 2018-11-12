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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Онколог рассказал об атакующих молодежь крайне опасных видах рака

Текст: Оксана Грибанова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Герминогенные опухоли яичников у женщин и яичек у мужчин являются одними из самых агрессивных злокачественных новообразований и встречаются чаще всего среди молодежи.

Фото: depositphotos.com
Ученый рассказал, как изменится жизнь россиян из-за глобального потепления

Однако несмотря на то, что такие опухоли быстро метастазируют, сегодня в России, благодаря современным технологиям, удается вылечивать около 80 процентов пациентов.

- Независимо от того, где локализуются многочисленные метастазы,​ - цитирует РИА Новости врача-онколога, доктора медицинских наук, профессора Сергея Тюляндина.

Кстати

Японские исследователи из Университета Синсю впервые показали, что белок FABP5, связывающий жирные кислоты, играет критическую роль в появлении рака молочной и предстательной желез, а также в метастазировании агрессивных клеток.

Ранее специалисты из Фламандского института биотехнологий (Бельгия) назвали сахар причиной развития агрессивного типа рака.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак
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