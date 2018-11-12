Опубликовано видео вращения планеты вокруг другой звезды

Европейская южная обсерватория ESO представила уникальную серию снимков экзопланеты Бета Живописца b на орбите вокруг ее материнской звезды.

Серия изображений опубликована на официальном сайте ESO. Она была сделана при помощи инструментов, смонтированных на Очень Большом Телескопе (VLT). Молодая массивная экзопланета Бета Живописца b была открыта в 2008 году. Она находится на расстоянии 63 световых лет от Земли.

Исследователи отслеживали ее движение вокруг материнской звезды с конца 2014 до конца 2016 года. Для этого был использован спектрополяриметр высокого контраста SPHERE. Уникальность заключается в том, что этот инструмент получает прямые изображения Беты Живописца b, а не вычисленные и смоделированные.

"Большинство известных экзопланет открыто именно косвенными методами - из наблюдений их влияния на положение или блеск материнской звезды, - уточнили в ESO. - SPHERE непосредственно фотографирует экзопланеты".

На снимках видно, как Бета Живописца b вплотную приблизилась к внешнему ореолу вокруг звезды, а затем изображения планеты и звезды слились. Спустя почти два года экзопланета снова отделилась от околозвездного ореола.

К слову, Бета Живописца b удалена от своей звезды на примерно такое же расстояние, на каком от Солнца находится Сатурн: около 1,3 миллиарда километров.