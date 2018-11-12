Песков подтвердил место встречи Путина и Трампа

Президенты России и США встретятся на полях саммита "двадцатки" в Аргентине и поговорят, в том числе, о решении Вашингтона выйти из Договора РСМД, подтвердили в Кремле.

На мероприятиях в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны Владимир Путин кратко обменялся буквально парой слов с Дональдом Трампом, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Они сказали, что им есть о чем поговорить, что нужно и о ДРСМД поговорить", - заметил он.

"Условились, что будут ориентироваться на Аргентину, на "двадцатку", - сказал Песков.

Напомним, что сперва лидеры России и США собирались провести отдельную встречу в Париже, но отложили ее по просьбе французской стороны. Саммит в Аргентине пройдет 30 ноября - 1 декабря.