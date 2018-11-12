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12.11.2018 22:03
Рубрика: Экономика

Номер с сюрпризом

При покупке телефонного номера можно приобрести и проблемы прежнего абонента
Текст: Мария Щедрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
Сегодня купить "чистый" номер телефона, не имеющий никакой истории, уже практически невозможно. Есть большая вероятность, что он уже был чьим-то, и покупатель рискует получить в нагрузку к новой сим-карте проблемы бывшего владельца.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Так что всегда нужно быть готовым, например, к тревожному звонку от коллектора за долги предыдущего абонента. И это не самая крупная из грозящих неприятностей.

Многие спрашивают, почему вообще продаются такие сим-карты и насколько это законно. "Каждому оператору выделен определенный номерной диапазон, который постепенно выбирается абонентами. Соответственно, операторы вынуждены вновь выпускать в оборот ранее изъятые номера", - поясняют в пресс-службе одного из сотовых операторов.

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Разумеется, сотовая компания перед тем как передать номер в другие руки, делает все, чтобы у нового абонента не возникло проблем: снимает с номера подключенные прежним владельцем услуги, или держит его недоступным для продажи в течение 6 месяцев, за которые должна "обнулиться" история. Но операторы, к сожалению, не отвечают за компании и организации, которым прежний хозяин сим-карты оставлял номер.

Поэтому в один прекрасный день могут позвонить и сказать, что вы должны крупную сумму денег, потому что за должником числится именно этот номер. Другой неприятный сценарий - человек не может зарегистрироваться в соцсетях опять же по причине того, что номер уже был указан. Каков будет алгоритм действий тогда? Руководитель практики информационного права Анна Никитова утверждает, что в случае надоедливых звонков достаточно сказать, что номер был давно переоформлен на другого владельца, и попросить о прекращении обработки персональных данных. Обычно такой ответ хорошо действует: юрлица отлично понимают, что могут быть оштрафованы на 150 тысяч рублей. "Однако если звонящий не сдается, не стоит тратить силы на объяснения, достаточно написать заявление в Роскомнадзор. Именно там должны проверить, действительно ли компания имеет право на обработку данных или нет", - считает Никитина.

А вот для того, чтобы решить проблему создания аккаунта в социальных сетях, необходимо поставить администрацию сайта в известность и сообщить, что владелец сим-карты был сменен, а также не забыть предоставить договор об условиях связи в качестве доказательства.

Прежде надо поинтересоваться, был ли у номера раньше владелец, если "да", лучше отказаться от покупки. Никто не знает, в какие "черные списки" попал прежний абонент

Также подержанная сим-карта может доставить неудобства в виде рассылок от организаций, которым прошлый владелец оставлял свой номер. Член Ассоциации юристов России Роман Ардыкуца советует обратиться к ним напрямую, чтобы вас вычеркнули из базы данных. А если СМС-сообщения приходят с короткого четырехзначного номера, в ответ можно отправить слово "СТОП", и рассылка будет прекращена.

Чтобы себя обезопасить, лучше вовсе не покупать подержанную карту. При покупке клиент может спросить, был ли у этого номера владелец. Имени вам не скажут, персональные данные нельзя разглашать, а вот получить ответ в виде "да - нет" можно вполне. Если скажут "да", лучше выбрать другой номер.

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