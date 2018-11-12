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Рубрика: Происшествия

Подельница экс-замглавы ФСИН Коршунова получила 2,5 года заключения

Текст: Владимир Полетаев

В Мещанском райсуде Москвы закончился первый процесс по делу о крупной растрате бюджетных денег в Федеральной службе исполнения наказаний, где главным фигурантом является экс-заместитель директора тюремного ведомства Олег Коршунов.

По приговору суда предпринимательница Марина Дюкова за пособничество в особо крупной растрате получила два с половиной года колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина. Она уточнила, что женщина осуждена по части 5 статьи 33 и части 4 статьи 160 УК РФ. После оглашения приговора она была взята под стражу в зале суда.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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В прениях прокурор в своем выступлении просил суд дать Дюковой три года условно и штраф в 300 тысяч рублей.

Судебное разбирательство прошло в особом порядке, поскольку подсудимая еще на стадии следствия признала вину, раскаялась в содеянном и заключила сделку со следствием. Следствием и судом установлено, что в 2016 году Дюкова "содействовала заместителю директора ФСИН России и заместителю начальника тылового обеспечения службы в хищении денежных средств, выделенных на закупку сахара для нужд ФСИН России".

Также доказано, что, используя служебное положение, "руководители ведомства неправомерными действиями по ограничению конкуренции обеспечили победу в аукционе подконтрольной Дюковой компании". После этого она заключила договор поставки сахара для нужд ФСИН России по заведомо завышенной цене. Это привело к растрате бюджетных денежных средств на сумму свыше 43 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Мещанский суд Москвы Правительство Минюст ФСИН Борьба с коррупцией
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