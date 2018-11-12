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Рубрика: В мире

Пушилин набрал 60,85% голосов избирателей после подсчета 100% бюллетеней

Денис Пушилин набирает 60,85 процента голосов после подсчета 100 процентов бюллетеней. Как рассказала председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова, были обработаны бюллетени с 408 избирательных комиссий.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на Позднякову, недействительными являются 1,4 процента бюллетеней. Ранее уже сообщалось о том, что нарушений, которые могли бы оказать существенное влияние на итоги голосования, зафиксировано не было.

На выборах руководителя ЛНР после обработки 100 процентов бюллетеней 68,3 процента голосов набирает Леонид Пасечник.

Напомним, накануне в ДНР и ЛНР состоялись выборы. В Совфеде призвали Киев начать переговоры с новыми властями ЛНР и ДНР. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что проведение голосования не противоречит букве и духу Минских соглашений, и избранные лидеры ДНР и ЛНР готовы реализовывать эти договоренности. На то же самое должна быть нацелена и Украина, добавил он.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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