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Рубрика: В мире

Совфед призвал Киев начать переговоры с новыми властями ЛНР и ДНР

Текст: Галина Мисливская

Киевские власти должны начать переговоры с новыми руководителями ДНР и ЛНР, избранными 11 ноября, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Фото: depositphotos.com
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"Я думаю, что самое время сейчас, пока еще не поздно, киевскому правительству и президенту понять, что надо вести переговоры с законно избранной властью Донецка и Луганска", - заявил сенатор ТАСС. "Они должны стать участниками этих переговоров, если украинские власти не хотят окончательно потерять эти территории", - добавил он.

Парламентарий уверен, что попытки вернуть ДНР и ЛНР под юрисдикцию Киева силовым путем "закончатся весьма печально", причем не только для Украины.

Результаты воскресных выборов и высокую явку Джабаров считает ожидаемыми. Он также считает, что проведение голосования не противоречит букве и духу Минских соглашений, как утверждают западные политики. "Я не могу понять, каким образом они подрывают Минские соглашения. В Минских соглашениях эта тема вообще не прописана", - отметил сенатор, добавив, что избранные лидеры ДНР и ЛНР готовы реализовывать Минские договоренности. На то же самое должна быть нацелена и Украина, добавил он.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Напомним, в воскресенье в самопровозглашенных республиках Донбасса состоялись выборы руководителей исполнительной власти и депутатов парламентов.

В Донецке после обработки 97,52% протоколов лидирует врио главы ДНР Денис Пушилин с результатом 60,9% голосов. В Луганске, по предварительным данным, руководителем избран Леонид Пасечник, он набирает 68,4% голосов избирателей. В обеих республиках на парламентских выборах большинство получают партии избранных лидеров. "Донецкая республика" Пушилина получила 72,74% голосов, "Мир Луганщине" Пасечника - 74,13% голосов избирателей.

В Донецкой республике на участки пришли 80,1% жителей, в Луганской - 77%.

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