Врио главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин получил порядка 60,9% голосов избирателей после подсчета 97,52% бюллетеней с 385 избиркомов.

Информацию об этом передает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК республики Ольгу Позднякову. Следом за ним идет Роман Храменков, набравший 14,1%, далее - Елена Шишкина с 9,2% голосов, за ней, набрав 7,8%, следует Роман Евстифеев, и на последнем месте - Владимир Медведев, получивший поддержку 6,4% избирателей.

Возглавляемое Пушилиным движение "Донецкая республика" при этом получила 72,74% голосов на выборах в парламент после обработки 97,52% протоколов. За движение "Свободный Донбасс" проголосовали 25,56% избирателей.

Напомним, выборы в ДНР прошли 11 ноября. Ранее стало известно, что всего проголосовали 80,1% избирателей. Нарушений, которые могли бы существенно повлиять на результаты выборов, зафиксировано не было.

Между тем

Врио главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник после подсчета 96% бюллетеней получил 68,4% голосов избирателей. Следом за ним идет Олег Коваль с 16,57% голосов, на третьем месте Наталья Сергун с 7,89%, а за Людмилу Руснак проголосовали 5,84% избирателей. Она также отметила особенно высокую явку на "прифронтовых территориях ЛНР".

При этом Возглавляемое Пасечником движение "Мир Луганщине" набирает 74,13% голосов. Другое движение, "Луганский экономический союз", получило только 25,16% голосов.