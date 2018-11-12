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Рубрика: В мире

Пушков объяснил нежелание Трампа жать руку Порошенко

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал видео, взбудоражевшее социальные сети.

Во время торжественной церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны в Париже президент США Дональд Трамп тепло поздоровался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и с другими участниками церемонии.

Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ ТАСС
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А вот президент Украины остался без внимания, хотя, наверняка, ждал, когда глава Белого дома подойдет к нему. Такой вывод сделали интернет-пользователи, обратив внимание на лицо Петра Порошенко. "Этот взгляд щенка", - написал в соцсетях Михаил Шатун.

Сейчас все гадают, случайно или намеренно американский лидер так поступил.

Комментарий на этот счет разместил в Twitter и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По словам сенатора, глава Белого дома, для которого нынешняя Украина является слабой и докучливой страной, не очень любит лицемерить и делать вид. "Нынешняя Украина для него - зависимая страна, лидеры которой караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза", - объяснил Пушков.

В мире экс-СССР Украина В мире США Дональд Трамп Политический кризис на Украине
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