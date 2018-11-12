Пушков объяснил нежелание Трампа жать руку Порошенко

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал видео, взбудоражевшее социальные сети.
Во время торжественной церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны в Париже президент США Дональд Трамп тепло поздоровался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и с другими участниками церемонии.
А вот президент Украины остался без внимания, хотя, наверняка, ждал, когда глава Белого дома подойдет к нему. Такой вывод сделали интернет-пользователи, обратив внимание на лицо Петра Порошенко. "Этот взгляд щенка", - написал в соцсетях Михаил Шатун.
Сейчас все гадают, случайно или намеренно американский лидер так поступил.
Комментарий на этот счет разместил в Twitter и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
По словам сенатора, глава Белого дома, для которого нынешняя Украина является слабой и докучливой страной, не очень любит лицемерить и делать вид. "Нынешняя Украина для него - зависимая страна, лидеры которой караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза", - объяснил Пушков.
На параде в Париже Порошенко пожирал Трампа глазами, но тот оставил его без внимания. Трамп не очень любит лицемерить и делать вид. Нынешняя Украина для него - зависимая, слабая, докучливая страна, лидеры которой караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза. Лишнее рукопожатие— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 ноября 2018 г.