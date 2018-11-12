Путин поручил не допустить роста тарифов на вывоз отходов

Президент России Владимир Путин поручил не допустить значительного роста тарифов на вывоз отходов с 1 января 2019 года. Об этом сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин по итогам совещания президента РФ с правительством.

"Наша задача - проконтролировать рост тарифов , сделать так, чтобы население почувствовало минимальную нагрузку в этом направлении", - заявил Кобылкин.

С 1 января 2019 года все регионы должны перейти на новую систему обращения с отходами. Каждый субъект должен будет разработать территориальную схему и региональную программу по обращению с отходами, а также выбрать регионального оператора по обращению с отходами.