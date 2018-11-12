Археологи раскопали 900-летний дом времен Давида I Святого

Британские археологи при раскопках на улице Коугейт в Эдинбурге обнаружили руины дома, построенного примерно в начале XII века.

Как сообщает The Edinburgh Reporter, обнаруженное здание предположительно, было возведено еще до первого упоминания Эдинбурга в письменных источниках от 1124 года.

Считается, что столица Шотландии была основана при короле Давиде I Святом. По его указу в крепости была построена церковь Святого Креста. Именно при Давиде I была введена "система бургов".

Обнаруженный дом, вероятно, был расположен на самой окраине внутри у крепостной стены или даже за ее пределами. В то время большое количество людей проживало недалеко от замка.

По мнению ученых, находка доказывает, что еще до официального основания Эдинбурга в этом месте находилось довольно крупное поселение. Оно было окружено рвом.

К слову, возраст дома определили по фрагментам найденной керамики. Позднее будет проведен более тщательный анализ углеродного датирования.

В частности, на анализ планируется направить остатки древесины, обнаруженные при раскопках.