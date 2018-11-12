Эксперты посоветовали увеличить стоимость парковки в центре Москвы

Стоимость парковки в центральной части города стоит увеличить до 400-500 рублей в час и довести до уровня подземных паркингов в ЦУМе, Ритц-Карлтоне, Детском мире на Лубянке. К таким выводам пришли авторы исследования эффективности парковочного пространства, проведенного РЭУ имени Плеханова.

"Существует мировая практика, согласно которой цена на дефицитную парковку на улице никак не может быть в 2-3 раза ниже капитальных подземных паркингов, - рассказали "РГ" в РЭУ. - В Москве эта стоимость колеблется в пределах 400-500 рублей".

Также авторы исследования отмечают, что количество машин в столице продолжает расти. Увеличение тарифов и сокращение бесплатного периода - сейчас он составляет 15 минут - позволит снизить загрузку парковок на 15-20 процентов и освободить места для местных жителей.

"Мы получили исследование РЭУ, обязательно подробно изучим их выводы и рекомендации, - сообщили "РГ" в пресс-службе Администратора Московского парковочного пространства. - Загрузка парковочных мест в центре существенно возросла, и мы все чаще получаем обращения от москвичей с просьбой ограничить приток машин, повысив тарифы и увеличивая количество мест для резидентов. Для решения сегодняшний проблемы нагрузки парковок надо проанализировать все данные, что есть у нас и у независимых экспертов, изучить мировой опыт, встретиться с автомобилистами и местными жителям, и только после этого разработать план дальнейших действий".

Ранее стало известно, что жители района Хамовники попросили поднять стоимость платной парковки, поскольку резидентам не хватает мест для стоянки. Также муниципальные депутаты Мещанского района по этой же причине попросили ввести места для резидентов.

Напомним, в последний раз тарифы на парковку в столице повышались в 2016 году, тогда, в частности, в городе появились места со стоимостью 200 рублей в час. Столичные власти отмечали, что такая цена достаточна для того, чтобы снизить уровень блуждающего трафика - водителей, кружащих по району в поисках свободного места. Также в 2016 году был введен дифференцированный тариф - первый час парковки обходится в 80 рублей, последующие - в 130.