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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сергей Собянин рассказал о результатах реновации

Еще 14 строительных площадок будут включены в программу реновации. Такое решение приняло правительство Москвы 6 ноября.

Жителей еще одной пятиэтажки Москвы начали переселять в рамках реновации

В интервью газете "Вечерняя Москва" столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал о том, как идет реализация программы, а также озвучил планы на будущее. По его словам, дополнительные стартовые площадки будут расположены в 12 районах: Пресненском, Бескудниковском, Бабушкинском, Отрадном, Бутырском, Новогирееве, Москворечье-Сабурове, Конькове, Солнцеве, Фили-Давыдкове, Троицке и поселении Рязановском. На сегодняшний день в программу входят 282 стартовые площадки, готовые для строительства 4 миллионов квадратных метров нового жилья.

Собянин добавил, что на текущий момент уже возведено 37 домов, еще на 50 площадках идут строительные работы. В стадии заселения находятся 16 домов, переехать в которые должны жители 21 пятиэтажки. Возможностью переселиться в квартиры большей площадью при внесении доплаты пользуются порядка 10% жильцов. Уже получено 140 заявок, несмотря на то, что новые квартиры превосходят по площади старые.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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По словам Собянина, подавляющее большинство жильцов (70%), попавших под программу расселения домов, осуществляют переезд за счет правительства Москвы. Эта услуга предоставляется пенсионерам и инвалидам.

Чиновник добавил, что пока реализация программы, рассчитанной на 15 лет, идет по графику. Об этом свидетельствуют итоги первого года работы. В дальнейшем власти планируют наращивать обороты.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица Москва Мэр Москвы ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве
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