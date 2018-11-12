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12.11.2018 12:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд по иску к Ярмольнику запросил новую экспертизу

Текст: Владимир Полетаев
Хамовнический районный суд Москвы продолжил сегодня рассматривать иск Федеральной службы охраны (ФСО) РФ на 833 тысячи рублей к известному актеру, режиссеру и продюсеру Леониду Ярмольнику.
Актер Леонид Ярмольник. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Актер Леонид Ярмольник. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Актер Леонид Ярмольник. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Два предыдущих заседания суда не привели к принятию какого-либо решения. Напомним, в октябре 2016 года, предположительно, по вине Ярмольника в аварии на Кутузовском проспекте столицы пострадали несколько автомашин, в том числе спецавтомобиль ФСО марки "Мерседес", сумма ремонта которого составила более 1,2 миллионов рублей. Часть денег, а точнее 400 тысяч рублей, выплатила страховая компания. Остальная сумма указана в иске.

Истец на первом заседании суда отказался заключить с Ярмольником мировое соглашение по иску об испорченном авто. Актер предлагал представителям ведомства возместить 310 тысяч рублей вместо требуемых с него 833 тысяч. Заключить мировое соглашение предлагали юристы артиста.

Ярмольник частично признал требования по иску, но, по словам ответчика, полная стоимость ремонта составляет 710 тысяч рублей.

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В ответе на первый запрос авторемонтной компанией была названа общая сумма ремонта, которая составляет 1 233 432 рубля и 76 копеек. Также, согласно документам, автомобиль Mercedes находился в пункте СТО с 26 декабря 2016 года по 23 января 2017 года. В ответе перечислены виды работ, их стоимость и нормо-часы, потраченные на техническое обслуживание автомобиля.

В представительстве Mercedes в России в ответ на судейский запрос предоставили историю обслуживания автомобиля Mercedes. По данным компании, последний раз какие-либо работы в дилерском центре проводились в декабре 2012 года.

На третий запрос, направленный в ГИБДД, суд ответа пока не получил, так как оказалось, что оригинал административного материала по делу находится в другом отделении. Суд направил туда запрос.

И сегодня вновь заседание было отложено - суд назначил автотехническую экспертизу для оценки стоимости ремонта Mercedes, который был поврежден в ДТП с участием актера. На заседании было удовлетворено ходатайство артиста, который просил ранее провести независимую экспертизу, чтобы определить стоимость восстановительного ремонта иномарки. ФСО возражала против удовлетворения ходатайства.

На третьем заседании по существу представитель ФСО предоставил паспорт пострадавшего автомобиля, копию которого приобщили к делу. Между тем Ярмольник считает, что дело сфабриковано, а на сумму, на которую был произведен ремонт, можно купить новый Mercedes того же года.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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