В метро рассказали о самых необычных забытых вещах

Осенью пассажиры столичного метро стали чаще забывать свои вещи. В октябре в подземке оставили почти 850 предметов, это на 25 процентов больше, чем в том же месяце прошлого года. Среди забытого, кроме традиционных шарфов и шапок, много и необычного - карниз, монитор, клюшка хоккеиста, бензопила, обои.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного метрополитена, чаще оставляют сезонное - шапки, перчатки, зонты.

Все забытое попадает на специальный склад забытых вещей в "Котельниках", где они хранятся в течение полугода.

Напомним, "богатый урожай" необычных вещей на складе собрали летом, во время чемпионата мира по футболу. В частности, среди потерь были шапка-ушанка, ставшая неофициальным символом чемпионата, сомбреро, матрешка, находили айфоны на иностранных языках, аэрогриль, фотоаппарат и спальный мешок.