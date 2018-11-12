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Рубрика: ПДД

Снимает, но не снимается

Водителей, игнорирующих знак "Стоп", начали штрафовать, но им это не нравится
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
Камеры фотовидеофиксации нарушений, которые выписывают штраф за проезд без остановки под знаком "Стоп" в столице, вызвали массу гневных эмоций у водителей. Однако, во всем ли виноваты камеры?
Камера раздора: водители говорят, что она штрафует ни за что. В ГАИ готовы показать видео нарушений. Фото: Виктор Гусейнов/ "Комсомольская правда" Камера раздора: водители говорят, что она штрафует ни за что. В ГАИ готовы показать видео нарушений. Фото: Виктор Гусейнов/ "Комсомольская правда"
Камера раздора: водители говорят, что она штрафует ни за что. В ГАИ готовы показать видео нарушений. Фото: Виктор Гусейнов/ "Комсомольская правда"

Напомним, одна из них установлена при съезде с дублера Нижней Масловки на улицу Марины Расковой. Другая - при съезде с МКАД на Носовихинское шоссе. Как только они заработали, а их установили в июле и в августе этого года, тут же в ГИБДД посыпались обращения за незаконное наказание. Госавтоинспекция пошла навстречу пожеланиям автовладельцам и перестала администрировать штрафы, с них поступающие. Действительно, сложно по двум фотографиям определить: останавливалась машина перед стоп-линией или нет.

ГАИ потребовала от разработчиков укрепления доказательной базы. А именно - предоставление видеоматриалов с этих камер. До тех пор, пока видеоконтент не поставлялся, камеры не работали. Но теперь, когда видео стало поступать, штрафы начали выписывать вновь. При этом видеозапись просматривает инспектор, перед вынесением постановления.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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В связи с тем, что в постановлении по делу об административном правонарушении невозможно разместить видеоряд и все имеющиеся в наличии фотоматериалы зафиксированного нарушения, в нем отображаются только два фотоснимка с первым и последнем кадром нарушения. Все имеющиеся доказательства по делу об административном правонарушении, включающие в себя, в том числе, фото и видеоматериалы, хранятся в банках данных Госавтоинспекции города Москвы. И с ними нетрудно ознакомится.

Корреспондент "РГ", вооружившись постановлениями, выписанными коллегам, не поленился и сходил в Госавтоинспекцию. И убедился, что доказательная база каждого нарушения у ГИБДД более чем основательна.

Еще раз повторимся. Сотрудник, перед тем как подписать постановление с двумя фотографиями, просматривает видео, которое пришло с этого комплекса. На видео четко видно, останавливалась ли машина перед стоп-линией или нет. При этом неважно, сколько секунд она простояла. Важен сам факт остановки. Однако, после просмотра нескольких доказательных материалов, корреспондент "РГ" пришел к выводу, что перед знаком "Стоп" вообще никто из водителей не останавливается.

За эти нарушения, кстати, также выписываются штрафы в автоматическом режиме. С начала работы камеры оформлено примерно 2 тысячи таких материалов.

Понятно, что такие водители - это клондайк для бюджета города. Кстати, штраф за игнорирование стоп-линии - всего 500 рублей. Если у автовладельца возражений нет и он готов уплатить его в течение 20 дней с момента вынесения постановления, то ему придется выложить только 250 рублей. Всего с момента запуска этих комплексов вынесено более 30 тысяч постановлений за проезд без остановки.

На просмотренных в Госавтоинспекции видеоматериалах ни один водитель даже не притормозил у стоп-линии. Такие водители - клондайк для бюджета города

Ну а тем, кто считает себя наказанным за нарушение, которого он не совершал, остается посоветовать обжаловать постановление. В Госавтоинспекции Москвы вам предоставят для просмотра видео проезда вашего автомобиля под знак "Стоп". И если вы действительно останавливались на стоп-линии, то постановление отменят. К сожалению, корреспондент "РГ" постановлений, которые бы заслуживали отмены, не обнаружил.

Камеры в этих местах появились не просто так. В обоих случаях пересечения довольно сложные. На Нижней Масловке видимость тем, кто должен уступить дорогу, загораживает стена тоннеля. При съезде с МКАД на Носовихинское шоссе главный поток съезжает с моста. В обоих местах довольно часто происходят аварии. И за год на каждом из этих перекрестков произошло более трех ДТП с пострадавшими. По этому там и установлены знаки "Стоп". И по этой же причине установили комплексы фотовидеофиксации.

Понятно, что выявленые автоматическими комлексами нарушения одномоментно не рассматриваются. Поэтому в режиме он-лайн установить - поймала вас камера или нет - невозможно. Корреспондент "РГ" совершил несколько проездов под камерой на Нижней Масловке. И если ему придет штраф, то он про это напишет и расскажет, как его обжаловал.

Кстати

Текст: Юрий Когалов

Участники манифестации устроили на трассах хороводы, пели патриотические и народные песни. Звучали призывы к отставке правительства, причем это было связано не столько с положением автомобилистов, сколько со сложной экономической ситуацией в стране: минимальная зарплата - 750 левов, пенсия - 350 левов, при этом цены постоянно растут. Организаторы и участники акций пригрозили более масштабными протестами, если их требования не будут услышаны. Перекрытые дороги вызвали конфликты между водителями и протестующими. Так на шоссе Е-79 водитель грузовика попытался проехать сквозь толпу - пострадал, как минимум, один человек, полиция взяла виновника под стражу. Во многих городах общественному транспорту пришлось изменить маршруты движения. Центр Софии фактически был парализован. Аналогичная ситуация сложилась в Пловдиве, Бургасе, Карлово, Сопоте и других городах. Полиция практически не вмешивалась в действия протестующих. Лишь после того, как завершилось время, отведенное на акцию, в правоохранительных органах заявили, что полиция проведет "операцию по восстановлению общественного порядка".

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#штрафы