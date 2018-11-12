Камеры фотовидеофиксации нарушений, которые выписывают штраф за проезд без остановки под знаком "Стоп" в столице, вызвали массу гневных эмоций у водителей. Однако, во всем ли виноваты камеры?

Напомним, одна из них установлена при съезде с дублера Нижней Масловки на улицу Марины Расковой. Другая - при съезде с МКАД на Носовихинское шоссе. Как только они заработали, а их установили в июле и в августе этого года, тут же в ГИБДД посыпались обращения за незаконное наказание. Госавтоинспекция пошла навстречу пожеланиям автовладельцам и перестала администрировать штрафы, с них поступающие. Действительно, сложно по двум фотографиям определить: останавливалась машина перед стоп-линией или нет.

ГАИ потребовала от разработчиков укрепления доказательной базы. А именно - предоставление видеоматриалов с этих камер. До тех пор, пока видеоконтент не поставлялся, камеры не работали. Но теперь, когда видео стало поступать, штрафы начали выписывать вновь. При этом видеозапись просматривает инспектор, перед вынесением постановления.

В связи с тем, что в постановлении по делу об административном правонарушении невозможно разместить видеоряд и все имеющиеся в наличии фотоматериалы зафиксированного нарушения, в нем отображаются только два фотоснимка с первым и последнем кадром нарушения. Все имеющиеся доказательства по делу об административном правонарушении, включающие в себя, в том числе, фото и видеоматериалы, хранятся в банках данных Госавтоинспекции города Москвы. И с ними нетрудно ознакомится.

Корреспондент "РГ", вооружившись постановлениями, выписанными коллегам, не поленился и сходил в Госавтоинспекцию. И убедился, что доказательная база каждого нарушения у ГИБДД более чем основательна.

Еще раз повторимся. Сотрудник, перед тем как подписать постановление с двумя фотографиями, просматривает видео, которое пришло с этого комплекса. На видео четко видно, останавливалась ли машина перед стоп-линией или нет. При этом неважно, сколько секунд она простояла. Важен сам факт остановки. Однако, после просмотра нескольких доказательных материалов, корреспондент "РГ" пришел к выводу, что перед знаком "Стоп" вообще никто из водителей не останавливается.

За эти нарушения, кстати, также выписываются штрафы в автоматическом режиме. С начала работы камеры оформлено примерно 2 тысячи таких материалов.

Понятно, что такие водители - это клондайк для бюджета города. Кстати, штраф за игнорирование стоп-линии - всего 500 рублей. Если у автовладельца возражений нет и он готов уплатить его в течение 20 дней с момента вынесения постановления, то ему придется выложить только 250 рублей. Всего с момента запуска этих комплексов вынесено более 30 тысяч постановлений за проезд без остановки.

На просмотренных в Госавтоинспекции видеоматериалах ни один водитель даже не притормозил у стоп-линии. Такие водители - клондайк для бюджета города

Ну а тем, кто считает себя наказанным за нарушение, которого он не совершал, остается посоветовать обжаловать постановление. В Госавтоинспекции Москвы вам предоставят для просмотра видео проезда вашего автомобиля под знак "Стоп". И если вы действительно останавливались на стоп-линии, то постановление отменят. К сожалению, корреспондент "РГ" постановлений, которые бы заслуживали отмены, не обнаружил.

Камеры в этих местах появились не просто так. В обоих случаях пересечения довольно сложные. На Нижней Масловке видимость тем, кто должен уступить дорогу, загораживает стена тоннеля. При съезде с МКАД на Носовихинское шоссе главный поток съезжает с моста. В обоих местах довольно часто происходят аварии. И за год на каждом из этих перекрестков произошло более трех ДТП с пострадавшими. По этому там и установлены знаки "Стоп". И по этой же причине установили комплексы фотовидеофиксации.

Понятно, что выявленые автоматическими комлексами нарушения одномоментно не рассматриваются. Поэтому в режиме он-лайн установить - поймала вас камера или нет - невозможно. Корреспондент "РГ" совершил несколько проездов под камерой на Нижней Масловке. И если ему придет штраф, то он про это напишет и расскажет, как его обжаловал.