В зале "Зарядье" сыграли сто виолончелей

Оркестр виолончелей и премьеры новых сочинений Гии Канчели (мировая) и Сильвии Коласанти (российская) прозвучали на открытии Х Международного виолончельного фестиваля, который проводит в Москве Борис Андрианов. В юбилейный сезон концерты Vivacello пройдут не только в Москве, но и в Петербурге и Тбилиси.

В формате Vivacello все десять лет в Москве происходят мировые и российские премьеры сочинений для виолончели, что придает этому фестивалю статус актуальной площадки для виолончелистов разных стран. А фестивальную публику - ориентирует не только в историческом, но и в новейшем репертуаре.

На Vivacello впервые в России звучали сочинения Родиона Щедрина и Кшиштофа Пендерецкого, Джованни Соллимы и Антони Жирара, Майкла Беркли, Роберто Молинелли, Павла Карманова, Алексея Рыбникова, Ришара Дюбиньона и других. Такую премьерную афишу может позволить себе далеко не каждый европейский фестиваль.

В этом году Vivacello представили в Концертном зале "Зарядье” две новые партитуры: Концерт для виолончели с оркестром итальянского композитора Сильвии Коласанти, написанный для Давида Герингаса, и "T-S-D" для виолончели с оркестром Гии Канчели, создавшим свое сочинение специально к юбилею Vivacello для Бориса Андрианова.

По первоначальному замыслу Андрианова, новая партитура 83-летнего Гии Канчели должна была прозвучать в "грузинском" музыкальном антураже: вместе с другой грузинской партитурой - "Танцем-фантазией" Бедданы Квернадзе, сочинением "оттепельных времен" (1959), с участием в концерте грузинского дирижера и композитора Николоза Рачвели, возглавляющего сегодня Госоркестр Грузии. Но Рачвели в Москву приехать не смог (из-за болезни), и мировой премьерой "T-S-D" Канчели дирижировал Филипп Чижевский (оркестр "Новая Россия"). Между тем, сочинение Квернадзе, репертуарное для грузинских оркестров и очень давно не звучавшее в Москве, открыло концерт и стало блестящей "увертюрой" к главной премьере программы: здесь темперамент и жесткий ритм аджарского танца "Гандагана" сменялся в оркестре разливающейся в арфах и струнных негой, заставляя вспомнить изысканные колориты "Фавна" Дебюсси.

На резких контрастах строилась и итальянская партитура - Виолончельный концерт Сильвии Коласанти, прозвучавший в исполнении Давида Герингаса впервые в России. Спрессованный в одночастный формат концерт, словно в "клубок" скручивал быстрые фигурации виолончели, резкие оркестровые "удары" и почти инфернальные, тающие пиано. Сложная извилистая драматургия концерта выводила на первый план то исступленно поющий виолончельный монолог, то резкие всплески оркестра, то мерность траурного шествия, то тихую звукопись и красоту, словно рождающуюся из вибрато. В этой контрастной структуре не было внутренней опоры, был голос и конфликт, неустойчивость, как бесконечность.

По сути, с "оборотным" смыслом должна была прозвучать новая партитура Гии Канчели "T-S-D" - аббревиатура тоники, субдоминанты доминанты - трех главных ступеней, "трех китов", на которых веками стояла вся музыка. Канчели запрограммировал в этом сочинении "новую простоту" - не минималистскую, а статическую, возвращающую слух к вековым "устоям". Это тот же его основной творческий принцип, доведенный до логического конца, когда вся партитура вползает, как в игольное ушко, в тонику, субдоминанту, доминанту. Здесь привычное для Канчели медитативное, медленное развертывание звука, динамика звучащей тишины, звуковые миражи, красоту которых "корежат" контрасты. Но в исполнении Бориса Андрианова "T-S-D" обрело формат какой-то тихой трагедии красоты, пронзительного монолога в зыбком пространстве неясности, хрупкости или "агрессии". Андрианов строил драматургию буквально смычком, извлекая из каждого звука бесконечный мир нюансов, оттенков - мир "не простой", а сложный, мир истончающейся красоты, замершей, словно над пропастью.

Но финал фестивального концерта оказался бодрым и жизнеутверждающим: оркестр из ста виолончелистов под руководством Давида Герингаса исполнил "сувениры" для публики: Гимн для виолончелей Юлиуса Кленгеля и переложения популярных пьес мирового репертуара - от Перголези до "Серенады лунного света" Гленна Миллера. Впереди - четыре концерта Vivacellо в Москве, в концертных залах имени П.И. Чайковского, Московской консерватории, "Зарядья", в Мультимедиа Арт Музее.

Кстати

19 ноября концерт Vivacello пройдет в Тбилиси, где Борис Андрианов выступит с Госоркестром Грузии и дирижером Николозом Рачвели. В программе - музыка Гии Канчели.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"