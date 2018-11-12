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12.11.2018 17:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пензенцы начали голосовать за новое имя для аэропорта

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Чтобы оставить свой след в истории, достаточно нажать всего одну кнопку. 12 ноября стартовало финальное онлайн-голосование проекта "Великие имена России" по присвоению исторических имен аэропортам страны.

Список имен-финалистов сформировали на заседании экспертного совета Общественной палаты РФ по результатам социологических опросов в регионах. Их проводили специалисты ВЦИОМ.

В шорт-лист по аэропорту Пензы вошли имена трех классиков золотого века русской литературы - Александра Куприна, Виссариона Белинского и Михаила Лермонтова.

Фото: Максим Воскресенский/РИА Новости
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Все они провели свое детство на пензенской земле, здесь начало формироваться их мировоззрение, которое потом оказало неизгладимое влияние на культуры России.

Город Чембар, где вырос гроза всех писателей и поэтов второй половины 18-го века критик Виссарион Белинский, позже назвали в его честь. В селе Наровчат сохранился дом-музей Александра Куприна, автора "Белого пуделя". Недавно на благотворительные пожертвования пензенцы установили памятник писателю на его родине. В имении бабушки Михаила Лермонтова, где он с младенческих лет воспитывался после смерти матери, создан музей-заповедник "Тарханы". Это одна из ярких жемчужин на туристической карте России.

- Увековечивание великих деятелей культуры в названиях аэропортов - это еще одно свидетельство памяти народа, нашей гордости за культурное достояние, военные подвиги и научные открытия предшественников, - говорит глава регионального исполкома ОНФ в Пензенской области Сергей Мельников.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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В Пензу накануне старта финального этапа голосования прилетел легендарный российский режиссер и актер Никита Михалков. Спустившись с трапа самолета он признался, что Имя Михаила Лермонтова как нельзя кстати подходит местному аэропорту. Именно пензенская земля стала для талантливого юноши "взлетной полосой", отсюда начался его короткий, но блестящий жизненный путь. Пятигорску, где оборвалась жизнь поэта, стоило бы уступить это право. Присвоение одного имени разным аэропортам недопустимо по условиям конкурса.

Окончательное решение остается за жителями регионов. Оно зависит в том числе и от их активной позиции.

Голосование продлится до 30 ноября на сайте великиеимена.рф

Справка "РГ"

Во втором этапе проекта "Великие имена России" приняли участие около 90 тысяч человек. Опрос проводился в формате телефонного интервью. Объем выборки составил почти 38 тысяч респондентов - 800 респондентов в возрасте 18 лет и старше на каждый из предложенных к рассмотрению 47 аэропортов в 39 регионах России. По девяти аэропортам экспертному совету было рекомендовано утвердить четыре позиции в списке имен, поскольку занявшие третье и четвертое места набрали одинаковое число голосов или разница составила менее процента, что соответствует допустимой погрешности в исследованиях ВЦИОМа.

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