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12.11.2018 11:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Раненный в Самаре чиновник находится в стабильно тяжелом состоянии

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

Состояние раненного и.о. руководителя территориального управления Росимущества в Москве Айвара Кинжабаева стабильно тяжелое. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского региона.

В Новосибирске мужчина напал с ножом на сотрудника Росгвардии

- Пациент находится под контролем медиков в самарской областной больнице имени Середавина, - сообщил представитель пресс-службы.

Ранее Айвар Кинжабаев занимал пост руководителя управления Росимущества по Самарской области.

Нападение на чиновника произошло в субботу его собственном доме в Самарской области. Мужчина получил несколько ножевых ранений. Члены семьи не пострадали.

СУ СК возбудило уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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