Раненный в Самаре чиновник находится в стабильно тяжелом состоянии

Состояние раненного и.о. руководителя территориального управления Росимущества в Москве Айвара Кинжабаева стабильно тяжелое. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского региона.

- Пациент находится под контролем медиков в самарской областной больнице имени Середавина, - сообщил представитель пресс-службы.

Ранее Айвар Кинжабаев занимал пост руководителя управления Росимущества по Самарской области.

Нападение на чиновника произошло в субботу его собственном доме в Самарской области. Мужчина получил несколько ножевых ранений. Члены семьи не пострадали.

СУ СК возбудило уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору).