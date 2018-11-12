Поселок Белогорск на севере Кузбасса в минувшее воскресенье вновь оказался на грани коммунального коллапса. В тридцатиградусный мороз остановилась местная котельная, которую запустили в эксплуатацию год назад.

Поселок Белогорск осенью надеялся, что эта зима пройдет без неприятных сюрпризов. Фото: Департамент ЖКХ и дорожного комплекса Кемеровской области

Вечером накануне рабочей недели батареи в домах стали стремительно остывать. Температура во многих квартирах опустилась до 15 градусов. И 2,7 тысячи жителей поселка вздрогнули от мысли, что может повториться ситуация начала 2018-го. "РГ" писала о том, как белогорцы пять дней мерзли из-за того, что в котельной, которую при открытии презентовали как сработанную по новой технологии, интеллектуальную и суперсовременную, вышел из строя единственный подающий уголь конвейер.

Систему теплоснабжения от заморозки (на улице было за минус сорок) спасали всем миром. Топливо доставлялось со склада в топку объекта, который региону обошелся в 300 миллионов рублей, вручную. Уголь насыпали в ведра и носили на четвертый этаж по лестнице, передавая по цепочке. До 60 тонн в сутки. И так - почти неделю. "Кочегарами" вынуждены были стать все физически сильные мужчины, включая работников местного рудника. В цепочку встроился и глава поселковой администрации.

"Неужели этот кошмар повторится?! Как же так, ведь перед началом отопительного сезона говорили, что котельная готова к зиме!" - воскликнули вечером воскресенья жители Белогорска. А уже ночью им опять пришлось выстроиться в цепочку. Конвейерная лента мороза не выдержала.

В поселок срочно прибыло областное начальство, представители аварийно-восстановительных и контролирующих служб, спасатели и специалисты по котельному оборудованию из алтайского города Бийска. Общими силами конвейер удалось запустить.

- К утру температуру теплоносителя удалось повысить, в квартирах она сейчас не ниже 20 градусов и проверяется регулярно, - рассказали "РГ" в областном департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса. - Авария не повлияла на работу систем жизнеобеспечения. Население получает всю оперативную информацию. И глава поселка постоянно на связи.

К слову, глава в Белогорске сменился нынешней осенью. Прежний написал заявление "по доброй воле", как говорят местные жители. Теперь ответственность за бесперебойное обеспечение поселка теплом - на плечах преемницы.

Температура во многих квартирах опустилась до 15 градусов, и 2,7 тысячи жителей поселка вздрогнули от мысли, что ситуация может повториться

- Дело в том, что в сентябре к нам зашла другая ресурсоснабжающая организация и котельную к зиме готовила не она, - пояснила Римма Чумаченко журналистам. - Теперь стараются, делают, как могут.

Остается надеяться, что котельная, которая снабжает теплом 78 многоэтажек, детсад, школу и то, что осталось после оптимизации от медучреждения, больше сюрпризов не преподнесет. Тем более что вся зима еще впереди.

Тем временем

Об отопительном коллапсе начала года жителям Белогорска напоминают испорченные стены в их домах. Фото: Юлия Потапова

У владельцев квартир появилась возможность передать функцию обслуживания водо-, тепло-, электросчетчиков и других приборов учета в домах установщикам таких систем.

Они будут самостоятельно нести ответственность за корректность работы приборов учета: отслеживать гарантийные сроки и сроки поверки счетчиков, следить за точностью показаний, устранять неполадки на протяжении всего срока службы приборов.

Установщикам систем разрешили заключать сервисные соглашения - контракты жизненного цикла (КЖЦ). Эта возможность предусмотрена постановлением правительства. К примеру, это избавит людей от проведения поверок, которые, как известно, платные. При этом владелец счетчиков обязан отслеживать сроки поверки для каждого из приборов и своевременно проводить поверку. Пропуск этого срока грозит начислением платежей по нормативу.

Подготовила Ирина Жандарова

Между тем

Фото: Из архива семьи Марченко

17-летний одиннадцатиклассник из Сыктывкара взял на себя заботу о скользком мосте через ручей Дед-Шор. Каждый год школьник посыпает его песком, чтобы горожане не падали. Местные коммунальщики не устают хвалить школьника, но при этом сами чистить и посыпать мост не спешат.

Артем Марченко раз в неделю бросает все дела и идет к мосту. Зимой на нем довольно скользко и юноша однажды решил, что будет помогать соседям не упасть. Как рассказал "РГ" сам школьник, на посыпку моста требуется 10-15 семилитровых ведер песка. Материал Артем берет на ближайшей стройке. Рабочие не возмущаются, соседи только рады. Инициативу Артема поддерживают и родители - главное, говорят, чтобы уроки были сделаны.

На то, чтобы привести в порядок мост, требуется больше часа. Точного графика посыпки Артем не составляет - говорит, что начинает следить за мостом, когда начинается гололед.

На вопрос, зачем ему все это надо, Артем отвечает, что по мосту стало опасно ходить. Обрывать телефоны коммунальных служб юноша не хочет, поэтому решил взять ситуацию в свои руки.

В микрорайоне Лесозавод семью Марченко хорошо знают. Во многом потому, что их двор всегда в образцовом состоянии: Артем убирает листву, колет лед, а когда в микрорайоне намечается субботник, парень всегда в первых рядах. Говорит, что иначе не может.

В принципе, территорию убирает дворник, но, по словам Артема, на улицы старшеклассник выходит, чтобы ему помочь, тем более что снега в Сыктывкаре иногда наметает столько, что чистить улицы приходится несколько раз на дню.

И хотя за годы активной общественной деятельности Артем уже узнал всю подноготную системы ЖКХ, связывать свою жизнь с коммунальным хозяйством он не стремится - мечтает поступить на агронома или фармацевта.

Власти Сыктывкара о сложившейся ситуации узнали от корреспондента "РГ". Начальник управления информации и организационной работы администрации города Марина Лысаковская сообщила "РГ", что после сигнала редакции график очистки моста от наледи и посыпки его песком будет скорректирован, так что уже в ближайшее время Артем сможет забыть о коммунальных делах и сосредоточиться на своих личных делах.

Подготовила Вера Черенева, Сыктывкар