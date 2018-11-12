Петербуржца осудили за гибель четырех человек в автокатастрофе

В Санкт-Петербурге вынесен обвинительный приговор по уголовному делу об автоаварии, унесшей жизни четырех человек, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Виновнику ДТП 25-летнему мужчине Невский районный суд назначил наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 8 месяцев с отбыванием срока заключения в исправительной колонии общего режима.

Сторона обвинения просила вынести более строгий приговор - на 8 лет и два месяца. Максимальный срок, который предусматривает статья 64 УК РФ, инкриминируемая подсудимому - девять лет лишения свободы.

Напомним, что ДТП произошло в декабре 2017 года. Молодой человек на автомобиле Mercedes ML350 проехал на запрещающий сигнал светофора, результатом чего стало его столкновение с микроавтобусом "Соболь", перевозившим сотрудников "Горэлектротранса".

От удара трое пассажиров и водитель микроавтобуса скончались на месте. У погибших остались несовершеннолетние дети. Кроме того пострадал пассажир легкового автомобиля, а виновник аварии сбежал с места происшествия, оставив пострадавших без помощи. После случившегося виновник ДТП скрывался в квартире родственников в Ленобласти.

По версии следствия, водитель находился в состоянии наркотического опьянения, возвращаясь с товарищем из ночного клуба.

Мужчина признал свою вину частично, указав на заседании суда, что в тот вечер никакого наркотического опьянения у него не было.