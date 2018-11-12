Новости

Италия сократит закупки американских истребителей F-35 17:13
В Кремле рассказали об отношении к выборам в Донбассе 17:10
Китай разместит боевые лазеры в Тибете 17:05
Москва вошла в десятку лучших городов для жизни 16:53
Суд Петербурга оставил бывшего вице-мэра под стражей 16:39
Петербуржца осудили за гибель четырех человек в автокатастрофе 16:33
МЧС предупредило о резком похолодании и снеге в Крыму 16:30
Фанат "Игры престолов" зарубил соседа мечом 16:28
Путин расширил наказание за фиктивную прописку мигрантов 16:24
Древнейшее оружие указало на удивительную связь народов 16:20
Совет Думы определился с кандидатурами аудиторов Счетной палаты 16:18
В Петербурге поставили рекорд по кражам крышек канализационных люков 16:13
ФСБ на Кубани задержала украинского шпиона-таксиста 16:12
Эксперты посоветовали увеличить стоимость парковки в центре Москвы 16:10
Видео: Альпака стала звездой, прокатившись в такси 16:04
Еще одна мрачная американская антиутопия получит экранизацию 15:55
Под Самарой двое рабочих отравились газом на стройке 15:50
Глава немецкой партии ХСС Хорст Зеехофер подтвердил уход в отставку 15:22
Путин поручил не допустить роста тарифов на вывоз отходов 15:16
Роструд вернул россиянам 9,5 миллиарда рублей 15:16
К тушению завода в Рязани привлекли дополнительные силы и беспилотник 15:13
"Нед Старк" назвал единственного выжившего в финале "Игры престолов" 15:10
Путин поручил проанализировать рост фискальной нагрузки 15:08
Роскошный седан Kia появится в России в 2019 году 15:05
Археологи раскопали 900-летний дом времен Давида I Святого 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
12.11.2018 16:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд Петербурга оставил бывшего вице-мэра под стражей

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Суд продлил содержание под стражей на три месяца бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну, который обвиняется в получении взяток и мошенничестве при строительстве арены "Санкт-Петербург". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В Архангельске бывшего борца с коррупцией обвинили во взяточничестве

Ранее Оганесян заключил соглашение со следствием и признал свою вину в мошенничестве при сооружении табло на стадионе, который возводился в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу. Но месяц назад следствие возбудило еще одно дело и обвинило Оганесяна в получении взятки при поставке этого оборудования (часть 6 статьи 159 УК). Тогда экс-чиновник расторг соглашение о сотрудничестве со следствием и отказался от предъявленного обвинения в мошенничестве.

На заседании, на котором городской суд рассматривал ходатайство следствия о продлении заключения бывшего вице-мэра под стражей, Оганесян вновь признался в мошенничестве. Ему инкриминируется деяние, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Адвокаты подсудимого настаивают на смягчении меры пресечения, мотивируя это тем, что, находясь на свободе, Оганесян получит больше возможностей для погашения ущерба. Кроме того, в ходе процесса было озвучено медицинское заключение о состоянии здоровья подсудимого, которому "требуется постоянное наблюдение и лечение". Однако суд счел необходимым продлить Оганесяну содержание под стражей.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле рассказали об отношении к выборам в Донбассе
Путин поручил проанализировать рост фискальной нагрузки
ФСБ на Кубани задержала украинского шпиона-таксиста
В ГИБДД опровергли введение штрафов за отсутствие зимней резины
В Рособоронэкспорте рассказали о росте спроса на российское оружие