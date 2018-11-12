Суд Петербурга оставил бывшего вице-мэра под стражей

Суд продлил содержание под стражей на три месяца бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну, который обвиняется в получении взяток и мошенничестве при строительстве арены "Санкт-Петербург". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ранее Оганесян заключил соглашение со следствием и признал свою вину в мошенничестве при сооружении табло на стадионе, который возводился в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу. Но месяц назад следствие возбудило еще одно дело и обвинило Оганесяна в получении взятки при поставке этого оборудования (часть 6 статьи 159 УК). Тогда экс-чиновник расторг соглашение о сотрудничестве со следствием и отказался от предъявленного обвинения в мошенничестве.

На заседании, на котором городской суд рассматривал ходатайство следствия о продлении заключения бывшего вице-мэра под стражей, Оганесян вновь признался в мошенничестве. Ему инкриминируется деяние, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Адвокаты подсудимого настаивают на смягчении меры пресечения, мотивируя это тем, что, находясь на свободе, Оганесян получит больше возможностей для погашения ущерба. Кроме того, в ходе процесса было озвучено медицинское заключение о состоянии здоровья подсудимого, которому "требуется постоянное наблюдение и лечение". Однако суд счел необходимым продлить Оганесяну содержание под стражей.