Бывший украинский разведчик рассказал о готовившейся в Крыму диверсии

Видео допроса вечером в понедельник, 12 ноября, обнародовал телеканал "Россия 24".

"По моему мнению, с учетом должностных обязанностей, подготовки и осведомленности в спецзадачах украинской военной разведки Громов и Шаповал являлись руководителями и организаторами в августе 2016 года спецоперации в Крыму. А Буданов был одним из исполнителей планируемой диверсии", - заявил на камеру Абдиллаев.

Из всех вышеназванных больше остальных широкой публике известен Шаповал. Он погиб в июне 2017 года в результате взрыва автомобиля и посмертно получил звание Героя Украины. Громов, по информации СМИ, был правой рукой Шаповала, а Буданов - одним из самых активных сотрудников спецразведки.

Диверсия в Крыму была предотвращена сотрудниками ФСБ. При задержании семерых вероятных исполнителей теракта в районе города Армянска погиб сотрудник Федеральной службы безопасности. У украинцев были обнаружены 20 самодельных взрывных устройств, боеприпасы и стоящее на вооружении спецподразделений ВСУ оружие.

Абдиллаева задержали на границе в Брянской области за сопротивление полицейским. В террористических акциях он лично не участвовал, поэтому принято решение выдворить бывшего разведчика на Украину.

Отметим, что сами задержанные в Армянске диверсанты называли другие фамилии организаторов неудавшейся террористической атаки.