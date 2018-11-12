Турецкая авиакомпания севшего в Волгограде самолета оштрафовна

Турецкая авиакомпания Onur Air привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав пассажиров во время вынужденной посадки рейса "Анталья-Челябинск" в Волгограде. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

Экстренная посадка самолета произошла в волгоградском аэропорту вечером 20 мая. Рейс был задержан более чем на восемь часов.

При этом авиакомпания, нарушая требования федеральных авиационных правил, не предоставила пассажирам питание и напитки, гостиницу, услуги связи и хранения багажа. В отношении нее было возбуждено дело об административном правонарушении по части первой статьи 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок оказания населению услуг).

В результате Onur Air будет оштрафована.