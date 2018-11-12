В Волгограде СК назвал причину пожара, в котором погибли двое младенцев

В Волгограде региональное управление СК России озвучило одну из причин пожара в частном доме, в котором погибли два младенца-близнеца. Еще пятерых несовершеннолетних детей отец семейства смог вынести из горящего строения.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать электрический обогреватель. На месте ЧП работают криминалисты и дознаватели МЧС.

- Трагедия произошла на улице Терновой в Кировском районе города. Днем женщина направилась в отделение банка, оставив под присмотром мужа семерых маленьких детей. Глава семьи ненадолго отлучился к матери в соседний дом, откуда спустя некоторое время и увидел сильный дым, - сообщили "РГ" в пресс-службе областного управления СК России.

Мужчина кинулся спасать детей, но вывести из дома ему удалось лишь пятерых. Добраться до младших двухмесячных близнецов, находившихся в дальней комнате, не удалось и груднички погибли. Дом, площадью около 120 квадратных метров, выгорел полностью.