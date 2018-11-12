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Рубрика: Легковые авто

Роскошный седан Kia появится в России в 2019 году

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Новое поколение флагманского седана Kia К900 доберется до России в начале 2019 года. Модель должна заменить Quoris. 

Как сообщает "Автостат" со ссылкой на пресс-службу корейской марки, K900 будет доступен в России с одним из двух атмосферных бензиновых двигателей: 3.3 V6 (248 л.с.) и 5.0 V8 (413 л.с.), работающих в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Собирать седан будут на заводе "Автотор" в Калининграде. Подробнее о российских спецификациях, комплектациях и ценах на новую модель компания озвучит ближе к дате начала продаж

Фото: Пресс-служба Kia.
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В список оборудования российской версии автомобиля войдут: 18- или 19-дюймовые диски, панорамная крыша, система помощи при старте на подъеме, системы удержания в полосе движения, предупреждения фронтального столкновения и помощи при парковке, адаптивный круиз-контроль.

Особенности салона - аналоговые часы, аудиосистема Lexicon и продвинутая система амбиентной подсветки. Задним пассажирам полагаются электроприводы кресел и собственные дисплеи медиасистемы (по центру передней панели расположен дисплей диагональю 12,3 дюйма).

Цены на Kia Quoris сегодня начинаются от 2 719 000 рублей. Автомобиль разошелся на российском рынке тиражом в 211 реализованных экземпляров, что на 67,5% больше, чем за 9 месяцев 2017 года.

Фото: Пресс-служба Kia.
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#Kia