РПЦ направила московского священника в посольскую церковь в Стамбуле

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в Турцию священника РПЦ. Он будет совершать регулярные богослужения в храме святых равноапостольных Константина и Елены, расположенном на территории посольства Российской Федерации в Стамбуле. Об организации пасторского окормления русские верующие, проживающие в Турции, попросили патриарха после разрыва евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом.

Ранее глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона заявил, что в сложившейся ситуации у Русской Церкви "не будет иного выхода, кроме как направлять священников <...> для пастырского окормления наших верующих, и это будет продолжаться до тех пор, пока Константинопольский Патриарх будет находиться в расколе".

Георгий Сергеев, назначенный исполняющим обязанности настоятеля храма в Стамбуле, стал первым таким священником.

В воскресенье, 11 ноября, он совершил первую Божественную литургию. В ходе службы были провозглашены прошения о сохранении единства православия и прочитана молитва о мире на Украине. А по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны на заупокойной ектении было совершено поминовение вождей и воинов, павших на поле брани.

11 октября Вселенский патриархат в Стамбуле отменил свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии под управление Московского патриархата, а также заявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитиции лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. В ответ РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинополем.