Новости

В Кремле рассказали об отношении к выборам в Донбассе 17:10
Китай разместит боевые лазеры в Тибете 17:05
Москва вошла в десятку лучших городов для жизни 16:53
Суд Петербурга оставил бывшего вице-мэра под стражей 16:39
Петербуржца осудили за гибель четырех человек в автокатастрофе 16:33
МЧС предупредило о резком похолодании и снеге в Крыму 16:30
Фанат "Игры престолов" зарубил соседа мечом 16:28
Путин расширил наказание за фиктивную прописку мигрантов 16:24
Древнейшее оружие указало на удивительную связь народов 16:20
Совет Думы определился с кандидатурами аудиторов Счетной палаты 16:18
В Петербурге поставили рекорд по кражам крышек канализационных люков 16:13
ФСБ на Кубани задержала украинского шпиона-таксиста 16:12
Эксперты посоветовали увеличить стоимость парковки в центре Москвы 16:10
Видео: Альпака стала звездой, прокатившись в такси 16:04
Еще одна мрачная американская антиутопия получит экранизацию 15:55
Под Самарой двое рабочих отравились газом на стройке 15:50
Глава немецкой партии ХСС Хорст Зеехофер подтвердил уход в отставку 15:22
Путин поручил не допустить роста тарифов на вывоз отходов 15:16
Роструд вернул россиянам 9,5 миллиарда рублей 15:16
К тушению завода в Рязани привлекли дополнительные силы и беспилотник 15:13
"Нед Старк" назвал единственного выжившего в финале "Игры престолов" 15:10
Путин поручил проанализировать рост фискальной нагрузки 15:08
Роскошный седан Kia появится в России в 2019 году 15:05
Археологи раскопали 900-летний дом времен Давида I Святого 15:00
На жителя Вологодчины завели дело за связь с 15-летней школьницей 14:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
12.11.2018 16:18
Рубрика: Власть

Совет Думы определился с кандидатурами аудиторов Счетной палаты

Текст: Татьяна Замахина

Совет Госдумы решил направить президенту РФ предложения по кандидатурам на должность аудиторов Счетной палаты РФ. Об этом сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Решение принято в соответствии с регламентом нижней палаты парламента. Кандидатуры предложила фракция "Единая Россия" - это Дмитрий Зайцев и Алексей Каульбарс. Другие фракции своих кандидатов не выдвигали.

Счетная палата предупредила о рисках неисполнения ряда ФЦП в 2018 году

"Дмитрий Александрович Зайцев и Алексей Александрович Каульбарс имеют серьезный послужной список работы в финансовых и контрольных органах", - назвал Володин определяющий фактор при принятии решения по этим кандидатурам. Ведь в Счетной палате нужны именно профессионалы.

Напомним, что два аудиторских поста стали вакантными после того, как 8 ноября Госдума досрочно освободила от данных должностей Владимира Катренко и Александра Жданькова. Аудиторы назначаются сроком на шесть лет, всего их в Счетной палате 12. Кроме Госдумы, кандидатуры, по закону, предлагает Совфед.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Госфонды и контрольные органы Счетная палата
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле рассказали об отношении к выборам в Донбассе
Путин поручил проанализировать рост фискальной нагрузки
ФСБ на Кубани задержала украинского шпиона-таксиста
В ГИБДД опровергли введение штрафов за отсутствие зимней резины
В Рособоронэкспорте рассказали о росте спроса на российское оружие