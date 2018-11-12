Совет Думы определился с кандидатурами аудиторов Счетной палаты

Совет Госдумы решил направить президенту РФ предложения по кандидатурам на должность аудиторов Счетной палаты РФ. Об этом сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Решение принято в соответствии с регламентом нижней палаты парламента. Кандидатуры предложила фракция "Единая Россия" - это Дмитрий Зайцев и Алексей Каульбарс. Другие фракции своих кандидатов не выдвигали.

"Дмитрий Александрович Зайцев и Алексей Александрович Каульбарс имеют серьезный послужной список работы в финансовых и контрольных органах", - назвал Володин определяющий фактор при принятии решения по этим кандидатурам. Ведь в Счетной палате нужны именно профессионалы.

Напомним, что два аудиторских поста стали вакантными после того, как 8 ноября Госдума досрочно освободила от данных должностей Владимира Катренко и Александра Жданькова. Аудиторы назначаются сроком на шесть лет, всего их в Счетной палате 12. Кроме Госдумы, кандидатуры, по закону, предлагает Совфед.