Тереза Мэй заявила о готовности перестроить отношения с Россией

Британский премьер Тереза Мэй заявила о том, что Лондон открыт к улучшению отношений с Москвой. Однако она считает, что для этого Россия должна изменить свою манеру поведения.

Мэй отметила, что нынешний уровень отношений между странами не устраивает Великобританию, передает ТАСС. По ее словам, Лондон изменит свое поведение, как только Москва сделает это первой.

В последние дни британская сторона выступает с призывами задействовать "колоссальные оборонительные возможности" Соединенного королевства в ответ на "агрессивные действия России", заявили ранее в посольстве РФ в Великобритании.

Антироссийская риторика со стороны британских властей усилилась после инцидента в городе Солсбери весной, где были отравлены неизвестным веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. При этом никаких доказательств причастности к этому России предоставлено так и не было.