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Рубрика: Власть

Тереза Мэй заявила о готовности перестроить отношения с Россией

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Фото: AP Photo/Matt Dunham, Pool Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Фото: AP Photo/Matt Dunham, Pool
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Фото: AP Photo/Matt Dunham, Pool

Британский премьер Тереза Мэй заявила о том, что Лондон открыт к улучшению отношений с Москвой. Однако она считает, что для этого Россия должна изменить свою манеру поведения.

Фото: depositphotos.com
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Мэй отметила, что нынешний уровень отношений между странами не устраивает Великобританию, передает ТАСС. По ее словам, Лондон изменит свое поведение, как только Москва сделает это первой.

В последние дни британская сторона выступает с призывами задействовать "колоссальные оборонительные возможности" Соединенного королевства в ответ на "агрессивные действия России", заявили ранее в посольстве РФ в Великобритании.

Антироссийская риторика со стороны британских властей усилилась после инцидента в городе Солсбери весной, где были отравлены неизвестным веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. При этом никаких доказательств причастности к этому России предоставлено так и не было.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
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